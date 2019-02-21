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400 مؤسسة يشرف على تسييرها العنصر النسوي

نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات تؤكد: :
400 مؤسسة يشرف على تسييرها العنصر النسوي

islam kaab 20 فبراير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 163 زيارة

أكدت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات نصيرة حداد أن 7 آلاف مؤسسة اقتصادية منضوية تحت لواء المنتدى مشيرة إلى ارتفاع مؤشر العنصر النسوي في تسيير المؤسسة إلى 400 امرأة، فيما لم يتجاوز عددهن الـ 20 عام 2014 .
وقالت نصيرة حداد خلال استضافتها هذا الأربعاء في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى إن منتدى رؤساء المؤسسات يسعى لدخول مرحلة جديدة تفرضها تحديات الساحة الاقتصادية رافعا رهان التنمية المحلية وتحسين مناخ الأعمال، كما يتطلع حسب المتحدثة إلى إنجاز مدارس عليا في المانجمنت وتجسيد برامج مع الاتحاد الأوروبي وقطاعات وزارية لتثمين الكفاءات .
وشددت ممثلة الأفسيو على محاربة البيروقراطية و بعض الذهنيات التي لازالت تعطل تطبيق السياسات الرشيدة لرئيس الجمهورية في مجال الاستثمار إلى جانب نقص التخطيط على المستوى المحلي وهي عوامل تكبح عجلة نمو القطاع الاقتصادي واقترحت نصيرة حداد في هذا الإطار تحرير المبادرات على كل المستويات و توسيع صلاحيات الولاة و تكريس لا مركزية القرار بما يخدم التنمية المحلية .
ف-س

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