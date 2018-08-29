يشارك رسميا أكثر من 40 متعاملا اقتصاديا جزائريا في الأسبوع الإقتصادي الثقافي بواشنطن وسيمنح هذا اللقاء الفرصة لرجال الأعمال الجزائريين من أجل تعريف المهنيين وعموم المواطنين الأمريكان بتنوع العرض الجزائري الموجه للتصدير في العديد من قطاعات النشاط.

وسيتميز هذا الحدث الذي سيمتد من 10 الى 13 سبتمبر المقبل، مشاركة عديد الدول، ومن بين القطاعات الجزائرية التي سيتم التعريف بها ذكرت وزارة التجارة الفلاحة ومنتجات الصناعات الغذائية والنسيج والجلود والإلكترونيك والمواد الكهرومنزلية والكهرباء والعطور و مواد التجميل و التطهير و عتاد البناء و منتجات الصناعات الحرفية ،هذا و ترأس أمس وزير التجارة السعيد جلاب اجتماعا تنسيقيا يضم كل المتعاملين الاقتصاديين تحسبا للمشاركة في الأسبوع الاقتصادي والثقافي للجزائر بواشنطن ،وتم تسطير برنامج واسع للنشاطات الثقافية يرتقب تنفيذه خلال هذا الحدث يمكن من تثمين قدرات الجزائر في المجالات السياحية.

وتهدف هذه الطبعة أيضا الى خلق ديناميكية من اجل إستحداث فرص جديدة للتصدير والشراكة بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها الأمريكية وتنويع التدفقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر،وحث الوزير جلاب خلال هذا الاجتماع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين على الاستفادة من مشاركتهم في هذا الحدث لتسليط الضوء على تنوع وجودة المنتجات الجزائرية من جهة والبحث عن أسواق للمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية و منتجات الصناعة الجزائرية في السوق الأمريكية.

وخلال الاجتماع, سلط جلاب الضوء على التحضير للمناسبات المقبلة , سيما مشاركة الجزائر كضيف شرف في المعرض الدولي غاند (بلجيكا) المرتقب من 15 الى 23 سبتمبر 2018 , وتنظيم معرض متخصص للمنتجات الجزائرية بنواكشوط (موريتانيا) خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل،وفيما يتعلق بالمعرض المتخصص للمنتجات الجزائرية بنواكشوط (موريتانيا), أبدى المتعاملون الاقتصاديون التزامهم بالمشاركة الفعالة من اجل تعزيز تواجد المنتوج الجزائري في هذا البلد, وتطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية مع موريتانيا.

رزاقي.جميلة