سخرت المديرية العامة للحماية المدنية أكثر من 40 ألف عون تدخل بمختلف الرتب و2111 سيارة إسعاف وكذا 1363 شاحنة إطفاء، من أجل السهر على سلامة وأمن الممتحنين في الأطر الثلاث و كذا المؤطرين عبر التراب الوطني.

وأفاد بيان المديرية العامة لحماية المدنية تحوزه “الجزائر” أنه في إطار تحضير الجهاز الأمني الخاص بتغطية امتحانات نهاية السنة قامت المصالح التقنية للمديرية العامة للحماية المدنية بإجراء زيارات أمنية وقائية لكل المؤسسات التعليمية المعنية بالامتحانات ،والهدف المرجو من هذه الزيارات – حسب ذات الجهة – هو الوقوف على مدى تطبيق مقاييس مطابقة سلامة و هذا لغاية الوقوف على سلامة الممتحنين و المؤطرين.

إضافة إلى هذه زيارات الوقائية، يؤكد البيان سيتم وضع جهاز أمني عملياتي متكون من 40000 عون تدخل بمختلف الرتب و 2111 سيارة إسعاف و كذا 1363 شاحنة إطفاء، من أجل السهر على سلامة و أمن الممتحنين و كذا المؤطرين.

رزاقي.جميلة