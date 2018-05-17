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40 ألف عون حماية مدنية لتأمين امتحانات نهاية السنة

تسخير أكثر من ألفي سيارة إسعاف وألف شاحنة إطفاء :
40 ألف عون حماية مدنية لتأمين امتحانات نهاية السنة

eldjazair 16 مايو 2018 الوطني اضف تعليق 27 زيارة

سخرت المديرية العامة للحماية المدنية أكثر من 40 ألف عون تدخل بمختلف الرتب و2111 سيارة إسعاف وكذا 1363 شاحنة إطفاء، من أجل السهر على سلامة وأمن الممتحنين في الأطر الثلاث و كذا المؤطرين عبر التراب الوطني.
وأفاد بيان المديرية العامة لحماية المدنية تحوزه “الجزائر” أنه في إطار تحضير الجهاز الأمني الخاص بتغطية امتحانات نهاية السنة قامت المصالح التقنية للمديرية العامة للحماية المدنية بإجراء زيارات أمنية وقائية لكل المؤسسات التعليمية المعنية بالامتحانات ،والهدف المرجو من هذه الزيارات – حسب ذات الجهة – هو الوقوف على مدى تطبيق مقاييس مطابقة سلامة و هذا لغاية الوقوف على سلامة الممتحنين و المؤطرين.
إضافة إلى هذه زيارات الوقائية، يؤكد البيان سيتم وضع جهاز أمني عملياتي متكون من 40000 عون تدخل بمختلف الرتب و 2111 سيارة إسعاف و كذا 1363 شاحنة إطفاء، من أجل السهر على سلامة و أمن الممتحنين و كذا المؤطرين.
رزاقي.جميلة

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