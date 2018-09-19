دفع ظهور وباء الكوليرا بالجزائر الأيام الفارطة بوزارة الموارد المائية للإسراع في فتح تحقيق وإجراء عدة تحاليل للمياه وقدر عدد عمليات التحاليل بـ4 ألاف عملية أقيمت في عدة ولايات من الوطن بحثا عن هذا الوباء.

أفاد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أنه منذ ظهور وباء الكوليرا تم إجراء 4 آلاف تحليل للمياه منذ شهر أوت، مشيرا خلال تواجده بالمجلس الشعبي الوطني، أن هنالك 187 محطة تطهير عبر الوطن، و 198 مخبر لتحاليل المياه عبر الوطن،وأكد في تصريح له أن المياه الموزعة في الحنفيات صالحة وصحية، ونسبة الربط بالمياه الصالحة للشرب بلغت 98 بالمائة.

وقال الوزير أن هنالك مليار متر مكعب ينتج سنويا مياه صالحة للشرب، و14الف و500 طن مواد كيماوية لعلاج المياه استخدمت خلال هذه السنة،وفي سياق ذي صلة أفاد نسيب، أنه تم سيتم إنجاز 36 سد والأشغال لا تزال جارية بـ 5 أخرى منذ سنة 2000.

رزاقي.جميلة