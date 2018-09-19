الأربعاء , سبتمبر 19 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / هكذا سارعت وزارة نسيب في التحقيق:
4 آلاف تحليل للمياه أقيم في الولايات المعنية للكشف عن الكوليرا

هكذا سارعت وزارة نسيب في التحقيق:
4 آلاف تحليل للمياه أقيم في الولايات المعنية للكشف عن الكوليرا

eldjazair 18 سبتمبر 2018 الوطني اضف تعليق 35 زيارة

دفع ظهور وباء الكوليرا بالجزائر الأيام الفارطة بوزارة الموارد المائية للإسراع في فتح تحقيق وإجراء عدة تحاليل للمياه وقدر عدد عمليات التحاليل بـ4 ألاف عملية أقيمت في عدة ولايات من الوطن بحثا عن هذا الوباء.
أفاد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أنه منذ ظهور وباء الكوليرا تم إجراء 4 آلاف تحليل للمياه منذ شهر أوت، مشيرا خلال تواجده بالمجلس الشعبي الوطني، أن هنالك 187 محطة تطهير عبر الوطن، و 198 مخبر لتحاليل المياه عبر الوطن،وأكد في تصريح له أن المياه الموزعة في الحنفيات صالحة وصحية، ونسبة الربط بالمياه الصالحة للشرب بلغت 98 بالمائة.
وقال الوزير أن هنالك مليار متر مكعب ينتج سنويا مياه صالحة للشرب، و14الف و500 طن مواد كيماوية لعلاج المياه استخدمت خلال هذه السنة،وفي سياق ذي صلة أفاد نسيب، أنه تم سيتم إنجاز 36 سد والأشغال لا تزال جارية بـ 5 أخرى منذ سنة 2000.
رزاقي.جميلة

عن eldjazair

شاهد أيضاً

فيما سيتم ترقية الأساتذة الذين يملكون شرط الأقدمية :
زيادات في الأجور لآلاف الأساتذة في الأيام القادمة

سيستفيد ألاف الأساتذة من ترقيات وزيادات في الأجور خلال الأيام القادمة وهذا بعد أن أفرجت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super