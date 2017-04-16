

حسب آخر الأرقام التي كشف عنها الديوان الجزائري للإحصائيات فإن قرابة 358 ألف عاطل عن العمل حامل لشهادة عليا وذلك إلى نهاية سبتمبر 2016 .

لا يزال عدد حاملي الشهادات الجامعية في الجزائر يرتفع من سنة إلى أخرى، في وقت تتصلب السوق أمام خلق فرص جديدة لاستيعاب هذه الطاقات، ما قفز بمعدل البطالة إلى حدود 10% من إجمالي القوى العاملة في الدولة.

وحسب آخر الأرقام التي كشف عنها الديوان الجزائري للإحصائيات فإن قرابة 358 ألف عاطل عن العمل حامل لشهادة عليا وذلك إلى نهاية سبتمبر 2016

وتضع هذه الأرقام الجزائر في صدارة دول شمال أفريقيا من حيث نسبة البطالة في صفوف الشباب الحاصل على شهادات جامعية مقارنة بالشباب الذين لا يملكون أية شهادات أو مستويات تعليمية أقل من المستوى الثانوي، وذلك جراء سير الجامعات والمعاهد الجزائرية وسوق العمل على خطين متوازيين لا يتقاطعان.

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين بشكل مستمر، حيث يُعزى ظهورها إلى تراجع سياسة التعيين المباشر لحاملي الشهادات الجامعية ، حيث كانت تتكفل الدولة بتعيينهم في القطاعات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية ضمن سياسة اجتماعية متكاملة، وهذا ما أدى إلى ظهور البطالة المقنعة بهذه الأجهزة

ويشير الخبراء الى أن الأسباب التي أدت إلى استفحال البطالة وسط خريجي الجامعات تنقسم إلى نوعين، الأول متعلّق بطبيعة التعليم الجامعي من خلال التوسع السريع وغير المخطط في التعليم الجامعي مع انخفاض درجة الملاءمة بين مخرجات التعليم الجامعي وبين حاجات سوق العمل من ناحية الكيف والكم، إذ تفرز الجامعة الجزائرية سنوياً 120 ألف جامعي أغلبهم في العلوم الإنسانية.

رفيقة.م