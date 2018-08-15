خصصت وزارة الصحة أكثر من 300 مقعد بيداغوجي لأعوان الشبه الطبي برسم الموسم التكويني الجديد 2018/2019 تتوزع على 5 تخصصات في التكوين شبه الطبي،منها 300 مقعد في تخصص ممرض الصحة العمومية و 30 مقعدا في تخصص قابلات الصحة العمومية و39 في إختصاص مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية،و 06 مقعدا بيداغوجيا في اختصاص حفظ الصحة للصحة العمومية و05 مقعدا في إختصاص التغذية الصحية .

كشفت نباش نظيرة ،رئيسة مصلحة التكوين بمديرية الصحة والسكان بالجزائر العاصمة انه تم رسميا تخصيص 380 مقعد بيداغوجي للتكوين العالي في مختلف اختصاصات شبه الطبي بولاية الجزائر، برسم الموسم التكويني الجديد 2018/2019.

وأوضحت الدكتورة نباش انه تم تخصيص 380 مقعدا بيداغوجيا تتوزع على 5 تخصصات في التكوين شبه الطبي، منها 300 مقعد في تخصص ممرض الصحة العمومية و 30 مقعدا في تخصص قابلات الصحة العمومية و39 في اختصاص مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية،مضيفة أنه تم تخصيص كذلك 06 مقعدا بيداغوجيا في اختصاص حفظ الصحة للصحة العمومية و05 مقعدا في اختصاص التغذية الصحية .

وأفادت الدكتورة نباش في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية ” أن عدد المقاعد البيداغوجية للتكوين العالي في مختلف اختصاصات شبه الطبي الخاصة بولاية الجزائر هذا الموسم ( 380 مقعد) تراجع مقارنة مع الموسم الفارط 2017 بـ522 مقعد وذلك بسبب محدودية عدد المقاعد البيداغوجية المتاحة عبر مختلف هياكل التكوين في المجال بالعاصمة.

وأشارت أن المعهد العالي المعهد الوطني للتكوين العالي في شبه الطبي بحسين داي بالعاصمة وباقي ملحقات التكوين تتكفل بتكوين طلبة من كل ولايات الجزائر،وتمنح فرصة الالتحاق في التكوين شبه الطبي لحاملي البكالوريا دورتي 2017 و 2018 في شعب العلوم التجريبية والرياضيات وتقني رياضي (لفروع شبه الطبي والقابلات) فيما ستمنح الأولوية في التسجيل النهائي لمترشحي دورة باكالوريا 2018 وبإمكان تسجيل مرشحي دورة 2017 حسب ترتيب الاستحقاق وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة،وأبرزت في هذا السياق أنه سيتم انتقاء المرشحين بناء على معايير علمية ترتكز على الترتيب على أساس المعدل العام المتحصل عليه في الباكالوريا وكذا المقاييس العلمية ذات الصلة المباشرة بالميدان الطبي .

للإشارة التسجيلات انطلقت يوم 8 أوت و ستستمر لمدة 20 يوما كمرحلة نهائية للتسجيل حيث سيتم توجيه الطلبة الناجحين نحو مختلف معاهد التكوين في مجال شبه الطبي والأقسام الخاصة وسيتابع الطلبة الفائزون تكوينا لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لتخصصات طواقم شبه الطبي وخمس سنوات لتخصص “القابلات” وهي الفترات التكوينية التي ستتوج بشهادة تمنح لهم حق الممارسة في مختلف الهياكل الصحية،وسيلتحق المتربصون بمقاعد الدراسة برسم الموسم التكويني الجديد 2018/2019 بمؤسسات التكوين بداية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل على مستوى المعهد الوطني للتكوين العالي في شبه الطبي بحسين داي بالعاصمة (1500 مقعد بيداغوجي) بالإضافة إلى ملحقات التكوين شبه الطبي الموزعة على المؤسسات الاستشفائية الجامعية بكل من مصطفى باشا الجامعي و لمين دباغين بباب الوادي وإسعد حساني ببني مسوس،وللعلم تم استحداث أقسام جديدة للتكوين في شتى تخصصات شبه الطبي على مستوى كل من مستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا) و مستشفى الدويرة والمؤسسة الاستشفائية الجوارية العناصر بالرويسو من أجل تدعيم التكوين وبتأطير من أساتذة مختصين.

رزاقي.جميلة