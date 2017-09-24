الأحد , سبتمبر 24 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / تشمل الرقمنة والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقات المتجددة:
380 تخصصا جديدا في قطاع التكوين المهني

تشمل الرقمنة والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقات المتجددة:
380 تخصصا جديدا في قطاع التكوين المهني

eldjazair 24 سبتمبر 2017 الوطني اضف تعليق 6 زيارة

صرح مدير التكوين المهني بالعاصمة أحمد زقنون بأن القطاع وفر 370 ألف منصب تكوين جديد وبرمجة 380 تخصص جديد.
وأضاف ذات المتحدث خلال افتتاح موسم الدراسي لـ التكوين المهني، أنه تم استحداث تخصصات جديدة، تشمل الرقمنة والاتصالات السلكية واللاسلكية الطاقات المتجددة وترميم المنشآت وتركيب الهواتف.
وأفاد بأن الدورة ستشهد الشروع في تطبيق التنظيم الجديد للمسار المهني، وإنشاء شهادتين جديدتين، الأولى من المستوى الرابع تسمى شهادة التعليم المهني تنظم في طور واحد مدته ثلاث سنوات بالموازاة مع مرحلة التعليم الثانوي، والشهادة الثانية من المستوى الخامس امتدادا لشهادة التعليم المهني العليا.
هذا وأشرف اليوم وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي من ولاية عين الدفلى، على انطلاق الموسم الجديد للتكوين المهني، وكان قد أعلن في وقت سابق، عن إدراج ثلاث تخصصات جديدة متوجة بشهادة، لاسيما في مجال الرقمنة.
كما تم برمجة تخصصات مرتبطة بالمياه والبيئة على مستوى 41 ولاية، تخصصات مرتبطة بالطاقات المتجددة في 22 ولاية، وتخصصات مرتبطة بالإتصالات السلكية في 33 ولاية، كما يتعين أن تستجيب العروض والتخصصات المفتوحة للإحتياجات الاقتصادية للوطن.
وفاء مرشدي

عن eldjazair

شاهد أيضاً

حصيلة نشاطات مصالح أمن ولاية الجزائر خلال موسم الاصطياف 2017:
تسجيل 3539 قضية إجرامية وتوقيف 2183 شخص مشبوه

سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال موسم الاصطياف لسنة 2017مايزيد عن 3539 قضية إجرامية و …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super