صرح مدير التكوين المهني بالعاصمة أحمد زقنون بأن القطاع وفر 370 ألف منصب تكوين جديد وبرمجة 380 تخصص جديد.

وأضاف ذات المتحدث خلال افتتاح موسم الدراسي لـ التكوين المهني، أنه تم استحداث تخصصات جديدة، تشمل الرقمنة والاتصالات السلكية واللاسلكية الطاقات المتجددة وترميم المنشآت وتركيب الهواتف.

وأفاد بأن الدورة ستشهد الشروع في تطبيق التنظيم الجديد للمسار المهني، وإنشاء شهادتين جديدتين، الأولى من المستوى الرابع تسمى شهادة التعليم المهني تنظم في طور واحد مدته ثلاث سنوات بالموازاة مع مرحلة التعليم الثانوي، والشهادة الثانية من المستوى الخامس امتدادا لشهادة التعليم المهني العليا.

هذا وأشرف اليوم وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي من ولاية عين الدفلى، على انطلاق الموسم الجديد للتكوين المهني، وكان قد أعلن في وقت سابق، عن إدراج ثلاث تخصصات جديدة متوجة بشهادة، لاسيما في مجال الرقمنة.

كما تم برمجة تخصصات مرتبطة بالمياه والبيئة على مستوى 41 ولاية، تخصصات مرتبطة بالطاقات المتجددة في 22 ولاية، وتخصصات مرتبطة بالإتصالات السلكية في 33 ولاية، كما يتعين أن تستجيب العروض والتخصصات المفتوحة للإحتياجات الاقتصادية للوطن.

وفاء مرشدي