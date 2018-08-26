أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائر،سعيدة بن حبيلس، أنه لا يوجد أي بلد في العالم يعتني بالمهاجرين من جميع النواحي أحسن من الجزائر،وكشفت، بن حبيلس، على هامش اللقاء الذي جمعها بالسفارة الصينية، أمس السبت، أن 37 بالمائة من الخدمات الصحية التي يوفرها مستشفى تمنراست موجهة للمهاجرين الأفارقة. وقالت:إن الجزائر تدفع ثمن سياستها الخارجية، سيما تلك المتعلقة برفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلدان الأخرى” مضيفة : “أنه كان بالأحرى على هذه المنظمات لو كانت ذات مصداقية توجيه أصابع الإتهام للبلدان التي كانت سببا في هذه الكارثة الإنسانية.” هذا وكشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، عن تسلمها هبة من السفارة الصينية بالجزائر بملغ 700 مليون سنتيم منحت لهم بمناسبة العيد الأضحى المباركة في إطار التضامن الصيني مع الجزائر،وقالت بن حبيلس إن المبلغ المقدم لهم سيوجه لشراء حافلة مخصصة لنقل التلاميذ في قرية توتي الطاهر ببلدية السلمة ولاية الجلفة التي تبعد مدرستهم عن مقار سكناهم بحوالي 5 كيلومتر،وكشفت ذات المتحدث إن تسليم الحافلة التي تحمل علامة مرسيدس من مصنع ولاية تيارت و التي أعدت خصيصا للأطفال سيكون يوم 3 سبتمبر المقبل ،وأوضحت رئيسة الهلال الأحمر أن المبادرة تدخل في إستراتجية التنظيم التي تهدف إلى نشر ثقافة التضامن إيمانا منه بضرورة التكامل بين سياسية التضامن التي هي على عاتق الدولة والتي تقع على عاتق المجتمع المدني و المواطنين.

رزاقي.جميلة