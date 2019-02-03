31 مارس المقبل آخر أجل للترشح في جائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال

يرتقب أن يكون نهاية شهر مارس المقبل، آخر أجل لإيداع الأعمال الأدبية الخاصة بجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال للدورة الثالثة عشرة لعام 201، والتي خصص موضوعها حول “رواية الخيال العلمي للفتيان والفتيات” موجه للفئة العمرية (12-18) سنة بوصفه فناً أدبياً متخيلاً، يعتمد على الحقائق العلمية، والرؤية التنبؤية، والتخمين للأحداث المستقبلية”.

الجائزة التي تنظمها مؤسسة عبد الحميد شومان تتولى تقويم النتاج المقدم لجنة تؤلفها الهيئة العلمية للجائزة من ذوي التخصص في موضوع الجائزة بناءً على المعايير المحددة.

وتتألف الجائزة من شهادة باسم الفائز والموضوع الذي فاز به. درع يحمل اسم وشعار الجائزة. مبلغ مقداره (18 آلاف دينار) موزع على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: (10 آلاف) دينار المرتبة الثانية: (5 آلاف) دينار، المرتبة الثالثة: (3 آلاف) دينار

أسست مؤسسة عبد الحميد شومان عام 1978( مؤسسة ثقافية ) بمبادرة غير ربحية من قبل البنك العربي عبر تخصيص جزء من أرباحه السنوية لإنشائها، إيمانًا منه بأهمية بذل الجهد في بناء الأرضية للتقدم العربي، من خلال دعم الاقتصاد الوطني بالتوازي مع الاعتناء الجاد بتشجيع البحث العلمي والدراسات الإنسانية والتنوير الثقافي والابتكار، ويتحقق ذلك من خلال الأركان الثلاثة التي تقوم عليها المؤسسة وهي: الفكر القيادي، الأدب والفنون، الابتكار.

وسميت المؤسسة بإسم الراحل عبد الحميد شومان مؤسس البنك العربي (1888-1974) والذي آمن بأهمية دعم العلم وتمويله ورعاية العلماء وتشجيعهم، ورعاية الإبداع الإنساني العربي، ومن ثم جاء تأسيس المؤسسة التي أنشئت عام 1978.

وتتبوأ مؤسسة عبد الحميد شومان مكانة مشهودًا لها على الخريطة العلمية والثقافية العربية، وتربطها شراكات وعلاقات تعاون وثيقة بالمؤسسات والمراكز الفكرية والعلمية والأدبية في الوطن العربي، كما وتعمل المؤسسة على تعزيز أهدافها ورسالتها في تحقيق مجتمع الثقافة والإبداع من خلال جهودها المتواصلة والمستمرّة على الدوام.

ص ك