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300 حافلة إضافية لنقل المسافرين نحو كل وجهات الوطن

تحسبا لعيد الأضحى:
300 حافلة إضافية لنقل المسافرين نحو كل وجهات الوطن

eldjazair 30 أغسطس 2017 الوطني اضف تعليق 19 زيارة

أكد عزالدين بوشهيدة المدير العام لشركة تسيير واستغلال المحطات البرية تخصيص300 حافلة إضافية لنقل المسافرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك تلبية للطلب المتزايد نحو كل وجهات الوطن.
و أوضح بوشهيدة في اتصال للقناة الاذاعية الأولى، أن عدد الرحلات المبرمجة في الأيام العادية يتراوح بين 850و 900رحلة يوميا و قد تم تعزيز الخطوط الداخلية ب 300 حافلة احتياطية استجابة للتدفق الكبير للمسافرين مطمئنا بأن الشركة مستعدة لاستقبال 50ألف مسافر.
وكعادتها دأبت شركة تسيير و استغلال المحطات البرية على اتخاذ اجراءات احتياطية تحسبا لعيد الأضحى المبارك لتوفير النقل نحو كل الوجهات عبر مختلف ولايات الوطن سيما في الأيام التي تسبق حلول المناسبة الدينية بغية تمكين المواطنين من قضاء العيد وسط ذويهم.
ق.و

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