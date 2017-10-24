سارعت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الى احتواء وامتصاص غضب شبه الطبيين الذين كان من المنتظر أن يدخلوا في إضراب لمدة 3 أيام ابتداء من الأمس، بإبراق تعليمة الى مديريات ومؤسسات الصحة عبر التراب الوطني للشروع في العمل على ترقيتهم إلى 3 درجات التي ينص عليها القانون الأساسي لهذه الفئة والمتعلقة بالترقية الى ممرض الصحة العمومية وممرض مختص وممرض رئيسي.

يعمل وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي ومنذ توليه الحقيبة الوزارية للقطاع، على تهدئة الأوضاع و فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين من أجل إيجاد الحلول ومحاولة تجسيدها على أرض الواقع وهو الأمر الذي تمكن من بلوغه و يتعلق الأمر بفئة شبه الطبيين الذين قرروا تأجيل إضرابهم الذي كان من المزمع الدخول فيه ابتداء من يوم أمس الى غاية يوم غد، وجاء قرار التأجيل حسب ما كشف عنه رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبيين غاشي الوناس، عقب اللقاء الذي جمعهم بوزارة الصحة الخميس المنصرم، والتي وعدت بالنظر في مطالبهم وتجسيدها على ارض الواقع وذلك باصدار تعليمة وإرسالها الى كافة مديريات ومؤسسات الصحة عبر التراب الوطني للشروع في عملية ترقية تخصصات شبه الطبيين والمتعلقة بالقابلات وأعوان التخدير والإنعاش حسب شروط الترقية المنصوصة بالقانون الأساسي لهم، والذي يتم آليا بعد توفر الشروط المطلوبة في الترقية هذين الاخيرين اللذين يعتبران رتبتين آيلتين للزوال، مشيرا في السياق إلى توجيه تعليمة الى كافة مديريات الصحة والمؤسسات الصحية عبر التراب الوطني قصد فتح المسابقات للامتحانات المهنية المتعلقة برتب الممرضين ومساعدي التمريض وكذا ترقية معاهد التكوين العالي لشبه الطبي إلى التعليم العالي.

هذا وأمهلت النقابة، الوصاية مدة شهر للشروع في تطبيقها على أرض الواقع من ثم عقد اجتماع تقييمي لمدى هذا التطبيق قبل استئناف موجة الاحتجاجات على خلفية بقاء الأوضاع على حالها.

وفاء مرشدي