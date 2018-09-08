كشف متعامل الهاتف النقال جازي عن جديد الشركة لضمان التموقع في السوق الجزائري، حيث أفاد مسؤولون بالمؤسسة عن تركيزهم على تطوير المنشآت القاعدية و الشبكة باستثمارات فاقت 30 مليار دينار لضمان أفضل الخدمات و أوسعها نطاقا بالنسبة للمعطيات و الانترنت النقال بالخصوص، و افاد ماتيو غالفاني مدير عام متعامل الهاتف النقال جازي خلال ندوة صحفية نظمها بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر، أن المتعامل ركز على تطوير استثماراته لضمان التكيف مع تطور السوق، خاصة مع تسجيل استخدام 50 في المائة من المستخدمين للمعطيات الى جانب الصوت، معلنا عن إطلاق عروض جديدة بصيغتي الدفع القبلي و البعدي، وأوضح غالفاني أن جازي تجاوز عتبة 16 مليون مشترك و أن نسبة مستخدمي الجيل الثالث و الرابع يرتفع باستمرار و هو ما يقتضي اعتماد مقاربة جديدة، مع عروض مبتكرة و تنافسية للمعطى و لكن أيضا عدم إهمال الصوت .

و على هذا الأساس، كشف مسؤول جازي عن العرض الأول الذي يخص الصوت بالخصوص و هي “جازي هدرة” بصيغة الدفع القبلي دون أي شروط و التي تسمح للمستخدم بعد اقتناء الشريحة بان يستفيد من مجانية الاتصالات في شبكة جازي بعد الدقيقة الثالثة و بصورة غير محدودة ،مشيرا أن عرض جازي هدرة تسمح مقابل 1000 دينار بحصول على اتصالات غير محدودة و رسائل قصيرة غير محدودة و3 جيغا أوكتي من الأنترنت و قيمة اضافية ب 3000 دينار أما العرض الثاني ،فان المستخدم يحصل مقابل 1500 دينار على 5 جيغاأوكتي و 5000 دينار ،فيما يحصل المستخدم مقابل 3000 دينار على 10 جيغا أوكتي و 6000 دينار إضافة.

في نفس السياق، كشف غالفاني عن عرض “هايلا بزاف” التي تتضمن ثلاثة صيغ الأولى مقابل 1000 دينار يستفيد منها المشترك من رصيد 1300 دينار مكالمات خارج الشبكة و اتصالات غير محدودة داخل الشبكة و 6 جيغا أوكتي، بينما يسمح مقابل 1500 دينار بالحصول على رصيد 2000 دينار و 15 جيغا أوكتي ،فيما تصل إلى رصيد ب 2000 دينار و 30 جيغا أوكتي مقابل اشتراك ب 2000 دينار .

بالمقابل، أبان نفس المسؤول عن عرض هاربة و هي التي تسمح مقابل 1500 دينار بالاستفادة من مكالمات غير محدودة داخل الشبكة و رصيد ب 2000 دينار للاتصال خارج الشبكة و 25 جيغاأوكتي . وفي هذا الصدد، لاحظ غالفاني أنه لأول مرة يتم اعتماد صيغة المكالمات المجانية بعد الدقيقة الثالثة ،مشددا على توفير عروض تنافسية ،كاشفا أن عدد المشتركين يتجاوزون 4.5 مليون بالنسبة للجيل الرابع ،كما اعتبر أن الكلام عن الجيل الخامس سابق لأوانه ،و أنه يتعين قبل ذلك الاستفادة من الجيل الرابع و حتى الثالث و ضمان تحقيق عائد الاستثمار، نظير الاستثمارات الكبيرة التي يقوم بها ،في مجال تطوير البنى التحتية و الشبكات ،مشددا على أن المتعامل قادر على رفع التحديات التي تواجه السوق ،مع ارتفاع الرسوم الضرائب و التكاليف و الاعباء و انخفاض الأسعار فضلا عن الاستثمارات ،في وقت يعوض الانترنت النقال بصورة متسارعة الانترنت الخطي ،لاسيما مع تطور التدفق.

عمر ح