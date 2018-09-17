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30 سبتمبر آخر أجل لدفع الاشتراك السنوي للفلاحين

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يكشف:
30 سبتمبر آخر أجل لدفع الاشتراك السنوي للفلاحين

eldjazair 16 سبتمبر 2018 الوطني اضف تعليق 231 زيارة

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أن آخر أجل لدفع الاشتراك السنوي قد حدد بتاريخ 30 سبتمبر 2018 بالنسبة لفئة الفلاحين.
ودعا ذات المصدر حسب بيان له بالمناسبة جميع منتسبيه إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب زيادات التأخر والاستفادة من مختلف الامتيازات بما في ذلك التقاعد وبطاقة الشفاء والمرض والوفاة ،وشدد ذات الصندوق على الإسراع في تسوية وضعية الفلاحين قبل انقضاء الآجال مؤكدا في ذات الوقت بأن مصالحه تبقى تحت تصرفهم عبر كافة الوكالات الولائية”.
رزاقي.جميلة

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