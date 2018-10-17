كشف مستشار وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر غوتي أن الوزارة سطرت مخططا على المديين القصير والطويل للانتقال بالجزائر إلى مصاف الدول السياحية من خلال ثلاث محاور بارزة تقوم أولا على تحديد معاقل ضعف السياحة الجزائرية، مشيرا بأن طاقات الاستيعاب لا تمكننا اليوم كمّا وكيفا على الطلب سواء كان محليا أو أجنبيا، حيث لا تتوفر بلادنا سوى على 100 ألف سرير ، ونسبة تطابقها مع المواصفات الدولية لا تتعدى الـ 30بالمائة.

وذكر غوتي أمس الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن نعمة الاستقرار والأمان التي تشهده الجزائر تعد من أهم عوامل الجذب للسواح والمستثمرين الأجانب، مما سمح بتسجيل رغبة كبيرة من طرف الأسواق السياحية العالمية والأوروبية منها على وجه الخصوص في العودة للجزائر وخصوصا إلى الأقطاب السياحية الصحراوية، مؤكدا في نفس الوقت إلى أن الجزائر تتوفر على 100 ألف سرير فقط نسبة تطابقها مع المواصفات الدولية لا تتعدى الـ 30بالمائة

وتحدث مستشار وزير السياحة عن مشاركة 12 دولة أجنبية في الصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي يقام هذه الأيام بالجزائر، وتم على هامشه تنظيم رحلة استكشافية لمجموعة من المتعاملين السياحيين الأوربيين المهتمين بالمقصد السياحي الجزائري وعلى وجه الخصوص السياحة الصحراوية حيث تختتم هذه الزيارة بعقد جلسة عمل مع المتعاملين الجزائريين.

فلة-س