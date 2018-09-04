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3.585 مليار دينار تم إصدارها بعد تعديل قانون القرض والنقد

بنك الجزائر يكشف::
3.585 مليار دينار تم إصدارها بعد تعديل قانون القرض والنقد

eldjazair 3 سبتمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 113 زيارة

بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم إصدارها عن طريق سندات في إطار عملية التمويل غير التقليدي نحو 3.585 مليار دينار، وذلك إلى غاية نهاية شهر ماي الفارط، حسبما أشار بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 49.
واستنادا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بنك الجزائر فقد تم إصدار هذه السندات في إطار تطبيق أحكام المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد لسنة 2003 والمعدل في أكتوبر2017 بشكل يسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة خمس سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة و ذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة و تمويل الدين العمومي و كذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
ع ح

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