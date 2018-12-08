3 أخطار تهدد مستقبل غاريث بيل مع النادي الملكي

المشكلات الثلاث التي ستواجه غاريث بيل نحو الحفاظ على مقعده الأساسي، هي اللاعبين الذين بدأوا تدريجيًا في اتخاذ منحنى تصاعدي في الأداء مُنتهزين الدقائق القليلة التي تُمنح لهم، واكتسبوا ثقة المدرب الأرجنتيني، وهم إيسكو، أسينسيو، وفينسيوس جونيور. الثلاثي شرعوا في الضغط على اللاعب لانتشال مكانه في الـ 11 الأساسيين للميرنغي.

لم يسجل بيل في مسابقة الدوري الإسباني منذ ما يقارب على ثلاثة أشهر، وبالتحديد منذ الأول من سبتمبر الفائت ضد ليغانيس، بيل أكمل 990 دقيقة من دون التوقيع على أهداف في الدوري المحلي، فقط سجل 3 أهداف في الجولات الثلاث الأولى ثم انقطع في الـ 11 الباقيين.

سيكون الدولي الويلزي ومهاجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، مُطالبًا بسرعة إنهاء الخصام مع الشباك والعودة سريعًا إلى التهديف قبل فوات الآوان.

ياسين.س