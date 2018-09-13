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280 مليون دولار للاستثمار في أنابيب تصدير الغاز

"سونطراك" تخطط لبناء خط يدخل الخدمة في 2020 :
280 مليون دولار للاستثمار في أنابيب تصدير الغاز

eldjazair 12 سبتمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 88 زيارة

تخطط شركة سوناطراك في بناء خط أنابيب لنقل الغاز بقيمة إجمالية تصل إلى 280 مليون دولار بهدف تعزيز الإنتاج المتجه إلى أوروبا. وقال أحمد مازيغي نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك في تصريح لشبكة روتيرز، إن خط الأنابيب سيقام بطول 197 كيلومترا مع ربطه بخطين آخرين يصلان إلى إسبانيا هما خط الأنابيب بيدرو دوران فاريل الذي يمر بأراضي المغرب والخط ميدغاز الذي يعبر البحر المتوسط. وسيدخل الخط الجديد الخدمة في 2020 وستصل سعته إلى 4.5 مليار متر مكعب سنويا. وجددت الجزائر العقود المبرمة مع عدة دول منها إسبانيا بحجم تسعة مليارات متر مكعب سنويا لتسعة أعوام وتركيا بكمية تبلغ 5.4 مليار متر مكعب سنويا لخمسة أعوام حسبما ذكر مسؤولون. وما زالت المفاوضات جارية مع إيطاليا.
عمر ح

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