تخطط شركة سوناطراك في بناء خط أنابيب لنقل الغاز بقيمة إجمالية تصل إلى 280 مليون دولار بهدف تعزيز الإنتاج المتجه إلى أوروبا. وقال أحمد مازيغي نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك في تصريح لشبكة روتيرز، إن خط الأنابيب سيقام بطول 197 كيلومترا مع ربطه بخطين آخرين يصلان إلى إسبانيا هما خط الأنابيب بيدرو دوران فاريل الذي يمر بأراضي المغرب والخط ميدغاز الذي يعبر البحر المتوسط. وسيدخل الخط الجديد الخدمة في 2020 وستصل سعته إلى 4.5 مليار متر مكعب سنويا. وجددت الجزائر العقود المبرمة مع عدة دول منها إسبانيا بحجم تسعة مليارات متر مكعب سنويا لتسعة أعوام وتركيا بكمية تبلغ 5.4 مليار متر مكعب سنويا لخمسة أعوام حسبما ذكر مسؤولون. وما زالت المفاوضات جارية مع إيطاليا.

عمر ح