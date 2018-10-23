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27 يوما أمام لجنة المالية والميزانية لمناقشة قانون المالية

توفيق طورش اعتبرها كافية لدراسته :
27 يوما أمام لجنة المالية والميزانية لمناقشة قانون المالية

eldjazair 22 أكتوبر 2018 الوطني اضف تعليق 226 زيارة

افاد توفيق طورش رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه الأخيرة استلمت مشروع قانون المالية من مكتب المجلس، يوم الأحد 21 أكتوبر، مباشرة بعد رفع التجميد عن المجلس.
وأضاف ذات المصدر بحسب تصريحات نقلها تلفزيون النهار “نحن الآن بصدد التحضير لعقد أول اجتماع عن طريق توجيه الدعوات إلى أعضاء اللجنة، وسيكون أول اجتماع تحضيري لدراسة مشروع قانون المالية 2019 في الأيام القليلة القادمة”.
وبخصوص فترة الدراسة والنقاش، أكد طورش أن ” المجلس الوطني الشعبي ملزم بتواريخ محددة وهي 47 يوم على مستوى المجلس الشعبي الوطني ونلاحظ اننا استهلكنا منها 20 يوم من وبقيت لدى المجلس 27 يوم ونرى أنها كافية وستكون مناقشة المشروع بشكل عادي”.
عمر ح

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