تلقت السلطات الفرنسية 2456 طلب لجوء جزائري خلال السنة المنقضية ،من جملة مئة ألف و412 طلبا. أعلن المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) باسكال بريس أمس أن عدد طلبات اللجوء المقدمة في فرنسا خلال عام 2017 قد تخطى حاجز مئة ألف طلب.

وبلغ عدد طلبات اللجوء الجزائرية 2456 طلبا ، بارتفاع قدر بـ24 بالمائة مقارنة بسنة .2016

وتصدرت ألبانيا مقدمة طالبي اللجوء رغم كونها مصنفة ضمن الدولة “الآمنة”، تليها أفغانستان فهايتي فالسودان.

وأوضح بريس أن الطلبات التي أحصاها مكتبه بلغت مئة ألف و412 طلبا العام الماضي بزيادة 17%، بالمقارنة مع زيادة 6,5% عام 2016

واعتبر مدير مكتب حماية اللاجئين أن “هذا يؤكد أن فرنسا هي من أولى دول طلبات اللجوء في أوروبا” بعد ألمانيا التي تتوقع أن يصل العدد إلى أقل من مائتي ألف طلب بقليل.

و اشار المتحدث أن نسبة الموافقة على الطلبات تراجعت من 38% عام 2016، إلى 36% العام الماضي2017، من بينها 27% وافق عليها مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية، فيما تمت الموافقة على الملفات المتبقية بعد الطعن أمام محكمة الاستئناف.

وكشف ذات المصدر في تقرير رسمي سابق له عن طلبات لجوء الجزائريين المتعلقة بسنة 2016 ، أن الذين تقدموا بطلبات اللجوء كانوا من الفارين من مهن شاقة وعسيرة كمكافحة الارهاب والفرار من الديون المتراكمة، والنساء الفارات من العنف الزوجي و الشواذ المنبوذين اجتماعيا أو الخارجين عن السياسة العامة كأنصار حركة الماك .

و أحصي خلالها عدد طالبي اللجوء السياسي إلى فرنسا من الجزائريين ب 2050 من أصل 85726 شخص، بارتفاع قدر بــ 4.8 في المائة مقارنة مع عام 2015

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب قد كشف منذ بضعة أيام عبر أمواج إذاعة “آر تي أل ”

أن الحكومة قد قررت استقبال اللاجئين من مناطق الحرب والسجناء السياسيين، وفي المقابل تسيير الهجرة لأسباب اقتصادية بطريقة أخرى .

وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد المرحلين من التراب الفرنسي بنسبة 14 بالمائة في الأشهر الـ11 المنقضية من سنة 2017 ،ودعا إلى الإسراع في معالجة طلبات اللجوء السياسي وكشف أنه من الطبيعي أن يتم طرد الذين لم يحصلوا على الحق في اللجوء،وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة الفرنسية عرض مشروع قانون خاص بالهجرة للنقاش في جانفي 2018الجاري.

و أثارت بعض من الإجراءات المزمع العمل بها مخاوف المنظمات المدافعة عن المهاجرين في فرنسا.

وكشف حقوقيون فرنسيون أن السلطات الفرنسية تخطط لترحيل ما لا يقل عن 37 ألف جزائري من الحراقة بعد تقييم الموقف من قبل وزارة الداخلية الفرنسية، قائلة إن الخارجية الفرنسية فتحت نقاشا مع السلطات الجزائرية من أجل ترحيل جزائريين ومقيمين بطريقة غير قانونية.

رفيقة معريش