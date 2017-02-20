إنزال برلماني جزائري اليوم بطهران

يشارك وفد برلماني جزائري اليوم وغدا بالعاصمة الإيرانية طهران، في فعاليات المؤتمر الدولي السادس لدعم الشعب الفلسطيني الذي يحمل شعار “معا لدعم فلسطين”، حسب ما أفاد به يوم امس الإثنين بيان لمجلس الأمة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه المشاركة تأتي بدعوة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري.

وسيتناقش المشاركون في هذا المؤتمر الأساليب والآليات المتاحة للدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة والاستقلال.

للاشارة فإن الوفد البرلماني الجزائري يتشكل من زوبير طوافشية, نائب رئيس مجلس الأمة, رئيسا للوفد, نور الدين بلمداح, رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الجزائرية في الخارج بالمجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة عبد القادر شنيني,غازي جابري وعلي جرباع.

نسرين محفوف