“لا زيادات في أسعار الحليب واستبدال الأكياس البلاستيكية بالعلب بالتدريج”



لن يعرف الحليب زيادة و وسيبقى سعره 25 دينار خلال 2017 وستتم عملية استبدال الأكياس البلاستيكية بالعلب الكترونية، بصفة تدرجية بالحفاظ على نفس السعر الذي هو مدعم من قبل الدولة.

كذب المدير العام للديوان المهني للحليب فتحي مسار أمس،الأنباء التي تناقلتها منابر إعلامية نقلا عن مهنيين في القطاع منهم رئيس الجمعية الوطنية لمهني الحليب التي أفادت بزيادات مرتقبة تناهز20 بالمائة،عند تغيير الأكياس البلاستيكية إلى علب كارتونية،و أكد المتحدث بالمناسبة أن مادة الحليب لن تعرف زيادة و وسيبقى سعره 25 دينار خلال 2017 مبرزا أن عملية استبدال الأكياس البلاستيكية بالعلب الكترونية ستتم بصفة تدرجية بالحفاظ على نفس السعر الذي هو مدعم من قبل الدولة .

وأوضح فتحي مسار لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن الأخبار الأخيرة التي تم تداولها حول رفع سعر الحليب هي مجرد شائعات غير معروفة المصدر ولكن على الأرجح انتشار الحديث بين الناس عن استبدال الأكياس البلاستيكية بالعلب الكارتونية مبدأ انطلاق هذه الشائعة .

وعن تأكيد بعض الملبنات بالقيام بعملية استبدال أكياس الحليب البلاستيكية بالعلب الكرتونية ابرز ضيف الأولى ان الملبنة هي متعامل اقتصادي ولديها الحق في تطوير طريقة تقديم منتوجاتها ولكن مهما كانت قيمة التغليف وتعليب المنتوج المدعم من طرف الدولة يبقى نفس السعر 25 دينار مضيفا أن مجمع “جيبلي” التابع لوزارة الفلاحة هو أول مجمع بدأ يفكر في تحسين نوعية التعليب بالحفاظ على نفس تسعيرة للتر الواحد من الحليب المدعم

وقال فتحي في معرض حديثه أن من يفكر في التعامل معنا في عملية تعليب الحليب المدعم يجب أن يلتزم بشرط الحفاظ على سعر 25 دينار، في حين تبقى الأسعار حرة بالنسبة للحليب الطازج وبودرة الحليب

وعن استراتيجية الدولة لتطوير إنتاج الحليب الطازج وتقليص الاستيراد منه أكد المتحدث ذاته على أن الدولة منذ2012 إلى يومنا هذا ضخت المليارات من الدينارات لتدعيم المربين والمجمعين والملبنات لتطوير إنتاج الحليب في نطاق صحي مضيفا أن الدولة اعتمدت منذ 2008 عدة برامج ضخمة لتدعيم المنتجين حيث تم تدعيمهم مباشرة ب21 دينار لكل لتر ينتج ويجمع

وكشف فتحي مسار في هذا الصدد أنه تم جمع قرابة مليار لتر من حليب البقر الطازج في أواخر سنة 2015 .

وما تعلق بتقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب أفاد المدير العام للديوان المهني للحليب أن وزارة الفلاحة وضعت برنامج للتقليص من الاستيراد وتعويضه بالانتاج الوطني حيث تمكننا من تقليص نسبة الاستيراد ب40 بالمائة في 2015 و2016 ، كما قلصنا كمية استيراد غبرة الحليب ب20 ألف طن خلال السنة الفارطة .

وأضاف انه على مستوى الديوان تم تقليص فاتورة الاستيراد إلى أكثر من 160 مليون دولار خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة .

من جهة أخرى أبرز فتحي مسار أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الفلاحة تعتمد على القيام باستثمارات كبرى للخروج من التبعية الغذائية وخاصة التبعية في شعبة الحليب لضمان انتاج وفير في ظروف جيدة لانتاج كميات كبيرة ،حيث تم فتح المجال لكل المستثمرين الخواص الجزائريين والاجانب وكذا العمل على إنشاء معامل للصناعات التحويلية لتجفيف الحليب.

وكان محمود بن شاكور رئيس الجمعية الوطنية لمهنيي الحليب،قد كشف مند أيام قليلة لدى حلوله ضيفا على نفس المنبر بالإذاعة الوطنية .

أن أسعار الحليب ستشهد ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة مع مباشرة عملية تعليب حليب الأكياس في علب كرتونية .

وأكد المتحدث خلالها قائلا إن اعتماد الشكل الجديد لعبوة الحليب يستوجب دفع زيادة تتراوج ما بين 5 إلى 6 دنانير للتر الواحد، مع العلم أن سعر كليس الحليب حاليا 25 دج.

ودعا محفوظ بن شاكور السلطات إلى الاستثمار في الإنتاج المحلي لبودرة الحليب التي كلفت الدولة فاتورة استيرادها 849,2 مليون دولار سنويا خلال العام الفارط.

رفيقة معريش