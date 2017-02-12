فالكو الفرنسية تقيم فرعا لإنتاج الصمامات الصناعية في الجزائر

كشفت مصادر اعلامية مطلعة أن الشركة الفرنسية فالكو valco ،بصدد اقامة فرعها في الجزائر لتجسيد مشروع الشراكة الصناعي الذي يسمح بانتاج ” الصمامات” vannes.

و تم اقرار المشروع في 26 اكتوبر 2015 ،بباريس خلال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية “كوميفا” Comefa،و ادرج نفس المشروع في اطار مخطط العمل الجديد المصادق عليه من قبل مجلس مساهمات الدولة CPE،في نوفمبر 2015 ،ثم تواصل انضاج المشروع بمعية المجمع العمومي للميكانيكا.

و عرف المشروع تقدما مع عقد الشراكة و اتفاقية المساهمين و مخطط العمل business plan،حيث يرتقب ان يضمن انتاج الصمامات حاجيات قطاع المحروقات،حيث يعتمد المشروع على قاعدة 51 و 49 في المائة بين فالكو الفرنسية و Poval الجزائرية ،تحت تسمية Malbranque Algeria،للتذكير،فان مجموعة فالكو valco تأسست في سنة 1949 ،و يمتلك عدة علامات منها SNRIو VVS و Malbranque .

نسرين.م