الإثنين , فبراير 13 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / تم إقرار المشروع في 26 أكتوبر 2015 بباريس:
فالكو الفرنسية تقيم فرعا لإنتاج الصمامات الصناعية في الجزائر

تم إقرار المشروع في 26 أكتوبر 2015 بباريس:
فالكو الفرنسية تقيم فرعا لإنتاج الصمامات الصناعية في الجزائر

eldjazair 12 فبراير 2017 الاقتصاد اضف تعليق 7 زيارة

2011991058185037

كشفت مصادر اعلامية مطلعة أن الشركة الفرنسية فالكو valco ،بصدد اقامة فرعها في الجزائر لتجسيد مشروع الشراكة الصناعي الذي يسمح بانتاج ” الصمامات” vannes.
و تم اقرار المشروع في 26 اكتوبر 2015 ،بباريس خلال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية “كوميفا” Comefa،و ادرج نفس المشروع في اطار مخطط العمل الجديد المصادق عليه من قبل مجلس مساهمات الدولة CPE،في نوفمبر 2015 ،ثم تواصل انضاج المشروع بمعية المجمع العمومي للميكانيكا.
و عرف المشروع تقدما مع عقد الشراكة و اتفاقية المساهمين و مخطط العمل business plan،حيث يرتقب ان يضمن انتاج الصمامات حاجيات قطاع المحروقات،حيث يعتمد المشروع على قاعدة 51 و 49 في المائة بين فالكو الفرنسية و Poval الجزائرية ،تحت تسمية Malbranque Algeria،للتذكير،فان مجموعة فالكو valco تأسست في سنة 1949 ،و يمتلك عدة علامات منها SNRIو VVS و Malbranque .
نسرين.م

عن eldjazair

شاهد أيضاً

Houda-Imane-Faraoun

هدى فرعون::
الجزائر تعتزم تمديد شبكة الاتصالات لدول القارة الأفريقية

تريد الجزائر توسيع شبكتها لبلدان وسط القارة السمراء، وهو المشروع الذي سيكون محور محادثات الملتقى …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super