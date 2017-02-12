طلعي ينهي مهام المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية

كشفت مصادر إعلامية موثوقة أن وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي أنهى مهام مدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية “محمد عبدو بودربالة” خلال زيارته الفجائية التي قادته لورشات صيانة الطائرات بمطار هواري بومدين.

وحسب ما كشفت عنه المصادر من إدارة المطار فإن هذه الزيارة التي لم تكن في البرنامج جاءت بعد سلسلة شكاوي التي وصلت للمسؤول الأول عن القطاع تفيد بتعرض الطائرات لكثرة الأعطاب وعدم تصليحها في الوقت من طرف الطاقم.

وأضافت ذات المصادر أن “طلعي” انفجر في وجه المسؤولين محملا إياهم تجاهلهم وإهمالهم، كما وجهت الاتهامات للمسؤولين بالتسيب الكبير الذي تعيشه الشركة خصوصا بعدما تم توظيف أكثر من 100 مهندس بطريق ملتوية وغير قانونية حيث تم فتح تحقيق شامل في الموضوع.

ن.م