الإثنين , فبراير 13 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / اتهمه بالتسيب والإهمال :
طلعي ينهي مهام المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية

اتهمه بالتسيب والإهمال :
طلعي ينهي مهام المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية

eldjazair 12 فبراير 2017 الوطني اضف تعليق 16 زيارة

2014-bouderbala_442591255

كشفت مصادر إعلامية موثوقة أن وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي أنهى مهام مدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية “محمد عبدو بودربالة” خلال زيارته الفجائية التي قادته لورشات صيانة الطائرات بمطار هواري بومدين.
وحسب ما كشفت عنه المصادر من إدارة المطار فإن هذه الزيارة التي لم تكن في البرنامج جاءت بعد سلسلة شكاوي التي وصلت للمسؤول الأول عن القطاع تفيد بتعرض الطائرات لكثرة الأعطاب وعدم تصليحها في الوقت من طرف الطاقم.
وأضافت ذات المصادر أن “طلعي” انفجر في وجه المسؤولين محملا إياهم تجاهلهم وإهمالهم، كما وجهت الاتهامات للمسؤولين بالتسيب الكبير الذي تعيشه الشركة خصوصا بعدما تم توظيف أكثر من 100 مهندس بطريق ملتوية وغير قانونية حيث تم فتح تحقيق شامل في الموضوع.
ن.م

عن eldjazair

شاهد أيضاً

2012-mouhsen_beaabas_705314253

قال إنه بعيد عن الشعارات الجوفاء:
“الأرسيدي” يكشف اليوم عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي

يكشف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بداية من اليوم، عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super