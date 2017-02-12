تفاصيل الاستفادة من سيارات سياحية بالتقسيط عبر بنك البركة

تكشف اتفاقية موقعة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية اتفاقية وبنك البركة حول منح قروض استهلاكية للموظفين في الإدارات للحصول على مركبات سياحية، أن الأجر الأدنى للحصول على القرض قد حدد ب 35 ألف دج، في حين قدرت قيمة القرض الأقصى الممنوح من طرف البنك بثلاثة وخمسون مليون سنتيم يسدد في مدة لا تتجاوز 60 شهر فيما سيكون هامش ربح البنك بعشرة ملايين سنتيم، من السعر الأصلي للمركبة.

ووقعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اتفاقية مع بنك البركة تقضي بمنح قروض استهلاكية لعمال الإدارات الراغبين في الحصول على مركبات سياحية، وقد وضعت حيز الخدمة أربعة نماذج وعلامات من السيارات يمكن اقتنائها في المرحلة الأولى وهي “ستيبوا اكسترام” بنوعيها، و”سامبول اكسترام” بنوعيها.

وكشفت مصدر عليم تفاصيل عملية التمويل الاستهلاكي التي ستتم عن طريق المرابحة الخاص بالقروض الممنوحة من طرف البنك من جهة والاتفاقيات المبرمة بين البنك والوكلاء والموزعين للسيارات المعنية، حيث سيقوم البنك بشراء سيارات “ستيبوا اكسترام” بنوعيها”1.5 دي سي اي 80 سي اش” و “1.6 80 سي اش”، وكذا سامبول اكسترام بنوعيها “1.2 75 سي اش” و1.6″ اي اس اس 80 سي اش” وذلك بعد طلب والتزام الموظف بالعلامة التي يريدها ليبيعها له في ما بعد بهامش ربح يقدر بعشرة ملايين سنتيم ، من السعر الأصلي للسيارة مقابل قرض يمنحه البنك يقدر بثلاثة وخمسون مليون سنتيم يسدد في مدة لا تتجاوز 60 شهر، حيث سيكون الاقتطاع الشهري حسب قيمة راتب كل موظف على حدى، حيث حدد شرط الاستفادة من هذه القروض بان لا يقل راتب الموظف عن 35 ألف دج وهو أدنى راتب يتم عبره اقتطاع شهري حدد بمبلغ : 10.500.00 دج .

وبحسب ذات المصدر، فان الأسعار والاقتطاعات حسب علامة السيارة ستكون كما يلي : ستيبوا اكسترام1.5 دي سي اي 80 سي اش” سيشتريها البنك بمبلغ 1.719.500.00 دج ليبيعها للموظف بمبلغ : 1.819.500.00 دج وسيقدر هامش ربح البنك : 100.000.00 دج ومساهمة الموظف تبلغ 1.189.500.00 دج، أما قرض البنك الممنوح فيقدر 530.000.00 دج، أما سيارة “سامبول اكسترام “1.2 75 سي اش” و1.6 سيشتريها البنك بمبلغ 1.439.500.00 دج، ليبيعها للموظف، بمبلغ1.539.500.00 دج فيما سيكون هامش ربح البنك : 100.000.00 دج، ومساهمة الموظف ب 909.500.00 دج أما قرض البنك الممنوح فيقدر ب 530.000.00 دج، فيما سيشتري البنك سامبول اكسترام “1.6 اي آس آس 80 سي أش” بمبلغ : 1.499.500.00 دج، ليبيعها للموظف بمبلغ : 1.599.500.00 دج هامش ربح البنك : 100.000.00 دج، وستكون مساهمة الموظف : 969.500.00 دج، أما قرض البنك الممنوح : 530.000.00 دج،اما سيارة ستيبوا اكسترام “1.6 80 سي اش” يشتريها البنك بمبلغ : 1.539.500.00 دج ليبيعها للموظف بمبلغ : 1.639.500.00 دج هامش ربح البنك : 100.000.00 دج، مساهمة الموظف : 1.009.500.00دج قرض البنك الممنوح : 530.000.00 دج، وقد حددت الاتفاقية أن الاقتطاع الشهري لأقل راتب يحوزه الموظف المستفيد من إحدى هذه المركبات هو 10.500.00 دج، وقد يرتفع هذا مبلغ الاقتطاع كلما ارتفع اجر الموظف المستفيد من هذه المركبات.

عمر حمادي