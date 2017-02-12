بنك الجزائر يصدر أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر لهذا الأسبوع



أصدر بنك الجزائر أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء من 12 فبراير2017.

وقد تم تحديد سعر الدولار الأمريكي لهذا الأسبوع ب 108.26 دج لدى الشراء و ب 114.87 دج لدى البيع ،كما يقدر سعر اليورو ب 115.25 دج للشراء و 122.30 دج عند البيع. وقد بلغ سعر الدولار خلال الاسبوع الماضي الممتد من 5 الى 11 فبراير107.77 دج عند الشراء و 114.35 دج عند البيع بينما قدر سعر اليورو في نفس الاسبوع 115.94 دج عند الشراء 123.07 دج عند البيع. وقبل شهر ( الاسبوع الممتد من 8 الى 14 جانفي 2017) حدد البنك المركزي سعر الدولار ب 108.54 دج لدى الشراء و ب 115.17 دج لدى البيع. كما قدر سعر اليورو ب 114.97 دج للشراء و 122.02 دج بالنسبة للبيع.

وفي نفس الفترة من العام الماضي (الاسبوع الممتد من 14 فبراير 2016) حددت قيمة الدولار ب 104.13 دج للشراء و ب 48ر110 عند البيع فيما قدرت قيمة اليورو ب 117.46 دج لدى الشراء و 124.67 دج عند البيع.

نسرين.م