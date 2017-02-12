الكناس يتهم “حمس” بالسعي لتسييسه

وجهت النقابة الوطنية للأساتذة التعليم العالي انتقادات لاذعة لحركة مجتمع السلم دون ذكر اسمها، مشيرة لها بالحركة الإسلامية المعروف عنها السيطرة على التنظيمات الطلابية وذلك على خلفية دعم النقابة الموازية غير الشرعية التي تضم المنشقين والذين يقودهم المنسق السابق عبد المالك رحماني في محاولة لزعزعتها بعد رفضها لمحاولات التسييس التي تقودها خدمة لمصالحها.

وذكر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن هؤلاء المنشقين عن الشرعية ورغم رفض ملفهم وعدم مطابقته يصرون على انتحال الصفة واستخدام ختم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وهم يتحركون بإيعاز من حركة إسلامية معروفة برغبتها في السيطرة على التنظيمات الطلابية والنقابات خدمة لمصالحها السياسية المفضوحة وهو ما ظهر جليا في المسيرة التي نظمها مؤخرا أحد الفروع المنشقة بشرق البلاد وهي المسيرة التي كانت منظمة من قبل قيادات ولائية في هذه الحركة الإسلامية وتم تغليفها ببعض المطالب النقابية حتى لا يفتضح أمرهم.” وهو الأمر الذي استنكره المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مبرزا أنه سيسعى بكل الطرق القانونية والقضائية لوضع هذه المجموعة عند حدها،ودعا الأساتذة للحذر من مؤامراتهم التي تهدف إلى السطو على الشرعية والرسمية المتمثلة في مؤتمر قسنطينة ويرفض بشدة محاولة تسييس نقابة الكناس وتحيدها عن دورها الحقيقي كمنبر نقابي حر للدفاع عن حقوق الأساتذة.”

ووجه الكناس انتقادات لاذعة لمن يحاولون النشاط بصفة موازية لهم على الرغم من المؤتمر الأخير وضع النقاط على الحروف ومنح الشرعية للمنسق الحالي عبد الحفيظ ميلاط غير أن المنشقين يسعون لعقد اجتماع لهم بتاريخ 21 فيفري2017 وذكر في بيانه :”يؤكد المكتب الوطني أنه لن يسمح أبدا بعقد اجتماع غير شرعي بتاريخ 21 فيفري 2017 كما جاء في تصريح المنشقين وأن الرجال الذين منعوا عقد مؤتمر مشبوه بإمكانهم كذلك منع عقد مجلس وطني مشبوه وغير شرعي.”و تابع :”هؤلاء المنشقين وبعد سبات لعشر سنين أضاعوا فيها جميع حقوق الأساتذة يحاولون اليوم اللعب على وتر بعض المطالب الاجتماعية والبيداغوجية لاستعطاف الأساتذة في محاولة يائسة ولن تحقق أهدافها لانكشاف أمرهم أمام الجميع.

و أضاف :”إن المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العاليCNES المنتخب بالمؤتمر الخامس الذي انعقد أيام 8 و 9 و 10 ديسمبر بقسنطينة امتثالا لقرار المجلس الوطني المنعقد يوم 30 سبتمبر 2016 يسجل استنكاره الشديد لمحاولة بعض المنشقين عن الشرعية المنتحلين للصفة تغليط الرأي العام من خلال استصدار بيان مشبوه بتاريخ 08 فيفري 2017 يتضمن جملة من المغالطات المفضوحة”

وجدد المكتب الوطني لأساتذة التعليم العالي الذي يرأسه عبد الحفيظ ميلاط التأكيد أنه الممثل الشرعي لهذه النقابة بعد المؤتمر الخامس للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES المنعقد أيام 8 و9 و10 ديسمبر بقسنطينة والذي كان بناء على قرار المجلس الوطني ليوم 30 سبتمبر2017 وأن هذا الأخير انعقد بجميع التراخيص القانونية والإدارية وبحضور ضابط عمومي أثبت صحة جميع أشغاله، كما أن ملف المؤتمر أودع بوزارة العمل بتاريخ 14 ديسمبر وقد تمت مطابقة المؤتمر مع قوانين الجمهورية وهي المطابقة التي تعطي لمؤتمر قسنطينة كل الشرعية والرسمية وتعطي للقيادة الوطنية المنبثقة عنه الصفة القانونية لتمثيل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES أمام جميع الجهات بما فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو الأمر الذي لم تتقبله القيادة السابقة الذين رفضت ملفاتهم من قبل لجنة إثبات العضوية لعدم مطابقتها وقاموا وبمعية المنسق الوطني السابق رحماني عبد المالك بمحاولة عقد مؤتمر موازي بقاعة المحاضرات بجامعة بوزريعة دفع المنسق الحالي المنسق الوطني عبد الحفيظ ميلاط لرفع دعوى أمام المحكمة الاستعجالية للجزائر العاصمة ضد جامعة بوزريعة التي منحتهم الترخيص الإداري لعقد مؤتمرهم المزعوم، وهو الأمر الذي جعل مدير الجامعة وامتثالا لأمر المحكمة يتراجع عن منحهم الترخيص ويمنعهم من عقد مؤتمرهم المزعوم الأمر الذي جعلهم يتنقلون إلى جامعة الجزائر3 في نفس اليوم أين لاقوا نفس مصير الرفض وبعد أن انسدت الأبواب في وجوهم قاموا بعقد مؤتمرهم المزعوم في حظيرة السيارات المجاورة للمقر الوطني بدون تراخيص قانونية وفي غياب محضر قضائي وأمام كل هذه التجاوزات غير القانونية فإن وزارة العمل والضمان الاجتماعي رفضت مطابقة ملفهم لعدم قانونيته ولمخالفته لقوانين الجمهورية.

وأنه سيعمل جاهدا وفق شراكة حقيقية مع الوزارة الوصية لجعل سنة 2017 بداية لعمل نقابي حقيقي يعيد للأستاذ الجامعي كرامته ويعيد للجامعة الجزائرية قيمتها كمنبر حقيقي للإشعاع العلمي.

وزارة التعليم العالي تلتقي “كناس” قريبا

هذا ومن المنتظر أن تجتمع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي قريبا وذلك لوضع خارطة طريق تسمح بتدارس جميع مطالب الأساتذة سواء ما تعلق في شقها المادي أو الاجتماعي أوفي شقها البيداغوجي وتدارك التأخر الكبيرفي معالجة مشاكل أساتذة التعليم العالي .

وحملت النقابة مسؤولية التأخر المسجل في التكفل بجملة مطالب الأساتذة الجامعيين لمن كانوا قائمين على النقابة سابقا.

زينب بن عزوز