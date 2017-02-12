العمل برخص الاستيراد سيساهم في انتعاش الاستثمار و خلق مناصب عمل

دافع المدير العام للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب “لانام” محمد الطاهر شعلال بقوة على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص العمل برخص استيراد بعض المواد، مؤكدا أنها تخدم الاقتصاد الوطني وتعمل على خلق فرص عمل جديدة بعدما كانت تساهم في إنعاش الاقتصاد الخارجي.

وقال شعلال أمس خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد ” بأن الإجراءات التنظيمية للحد من استيراد بعض المواد شجع على الاستثمار داخل الوطن و بالتالي يساهم في خلق وتوفير مناصب عمل خاصة في العديد من المناطق التي اعتبرت في وقت سابق بؤر للبطالة وأصبحت اليوم أحواضا للتشغيل، مستشهدا بالمنطقة الصناعية “بلارة” لولاية جيجل.

وأكد شعلال أن وكالته تعمل على ترقية خدماتها المقدمة بالرغم من أنها مرفق عمومي وليس لديها الإمكانيات الكبيرة، إلا أنها وبفعل تضافر كل الجهود تمكنت من بلوغ أكثر من 450 ألف تنصيب محقق في سنة 2016، ليضيف أن نسبة طالبي العمل بلغت مليون و 37 ألف طلب نهاية 2016 عبر كل ربوع الوطن.

وتابع المدير العام لـ”لانام” أنه متفائل بتحسن مناخ العمل في الجزائر، الأمر الذي سيسمح بتحسن الخدمة وتوفير مناصب عمل جديدة، ليترسل ” هناك مؤشرات جيدة لسنة 2017 مما تؤكد أنه سيكون هناك تحسين نوعية الخدمة المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، وأنها تطمح لبلوغ 400 ألف تنصيب في آفاق 2017 عبر الوطن في انتظار المزيد عبر الانتعاش الاقتصادي وكذا المنظومة الإصلاحية المرتقبة من قبل الحكومة الجزائرية، كاشفا عن جملة من الآليات الجديدة التي ستقوم الوكالة بالعمل من خلالها لتحقيق ذلك في مقدمتها إحداث تطبيقات خاص بالهواتف النقالة تتعلق بعملية التسجيل عن بعد و مرافقة طالبي العمل و إعلامهم عن المدونة الجزائرية للمهن والوظائف، بالإضافة إلى وضع نظام معلوماتي خاص بمجال التسيير الداخلي ؟ـ تطوير شبكة خاصة للتبادل بين كل من الوطالة و الهيئات و المؤسسات الأخرى ، و كذا استخدام نظام يعتمد على إشعار طالبي العمل و المستخدمين باستخدام مجموعة من خدمات الإتصال الحديثة ” الرسائل النصية القصيرة و البريد الإلكتروني”، واعتماد نظام معلوماتي لتنظيم وتجريد الوثائق الإدارية.

وأوضح شعلال في رده على منتقدي الوكالة بعدم قدرتها على خلق مناصب الشغل، بأن محاربة البطالة تتم عن طريق الاقتصاد باعتباره الحل الأمثل والأنجع لتوفير أحواض عمل،مؤكدا أن الاقتصاد هو من يخلق هذه المناصب وليست الوكالة.

هذا وأفاد أن الوكالة لا تتوفر على مناصب شغل لحاملي الشهادات في العلوم الإنسانية، داعيا إياهم لضرورة الحصول على تكوين في مجالات أخرى تتماشى ومتطلبات سوق العمل، داعيا بالمناسبة كل الشباب للتقدم إلى معاهد و مراكز التكوين قبل 18 فيفري.

ومن جهته اعترف محمد الطاهر شعلال أن وكالته كانت تعاني من بعض الخروقات والبيروقراطية إلا انه تم القضاء عليها تماما منذ بعث النظام المعلوماتي الذي قام بضمان الشفافية وتحقيق العدالة في تنصيب العمال داخل المؤسسات الاقتصادية.

وفاء مرشدي