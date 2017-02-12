“الشكارة” وبيع الذمم وراء عزوف الناخبين

يجمع الملاحظون على أن واقع الترشحات البرلمانية في الجزائر مأساوي، بفعل سيطرة منطق المال وبيع الذمم لخدمة الأغراض الشخصية دون الصالح العام.

وكشف النائب المستقيل عن حزب العدل والبيان محمد صالحي واقعا مأساويا عن حقيقة الترشح والانتخابات البرلمانية في الجزائر، واصفا الوضع بالمهازل السياسية التي أشاعت الفساد.

وأضاف محمد صالحي أنه “في الوقت الذي ينتظر المواطنون من الكثير من الأحزاب اختيار الأكفاء لترشيحهم لانتخابات البرلمان بهدف حماية مصالح المواطنين وإيجاد الحلول لمشاكل الأمة، في نفس الوقت نجد قادة بعض الأحزاب يتقاتلون على المراتب الأولى حتى و لو لم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتصدر القوائم ،و لا يُرجعون أمر الترتيب لمجالسهم الشورية أو الولائية.

وإما أنهم يبيعون تفويضات الترشيح لمن يدفع أكثر، حتى و لو كان لصّا أو جبانا أو ضَبُعًا أو سفيها أو شخصا لا علاقة له أصلا بالسياسة والمهم الأموال والأموال فقط .

وبمثل هذه الأحزاب تتحول الساحة السياسية إلى مهزلة بالنسبة للمواطنين الكارهين للسياسة و السياسيين … ويزداد معدل المقاطعة و يظهر الفساد في البر و البحر”.

ولقي تصريح محمد صالحي تفاعلا واسعا من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، وراح العشرات منهم يصف الانتخابات بالمهازل بينما هاجم آخرون نواب البرلمان في الجزائر واصفين المؤسسة البرلمانية بأنها إحدى وسائل استنزاف أموال الشعب .

وكان موضع المال السياسي الموصوف بالفاسد أو ما يعرف ب “ الشكارة”، قد تحول إلى كابوس حقيقي يطعن في مصداقية العمليات الانتخابية، مثلما تحوّل إلى عامل نفور للناخبين من صناديق الانتخاب.

ويجمع السياسيون في الجزائر أن المال مند دخوله بقوة في المشهد السياسي عام 2007 فقد أتي على الأخصر واليابس، بحيث أصبحت جل المجالس المنتخبة تحوم حولها شبهة شراء الأصوات أو شراء المقاعد أو حتى شراء قوائم انتخابية يترشح فيها الميسورون من الجزائريين، بعيدا عن احترام معايير النضال والارتقاء لهذه المناصب، كما تقضيه القوانين والأعراف الديمقراطية.

ولا شك أن الظاهرة عرفت انفلاتا غير متحكم فيه مع ظهور فئة جديدة من الأثرياء الجدد المستفيدين من الريع والصفقات العمومية، الذين يعد المال بالنسبة إليهم وسيلة لتحقيق طموح سياسي .

رفيقة معريش