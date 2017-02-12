ارتفاع جنوني مرتقب لأسعار السيارات في ضعف البدائل لنقل المواطنين

كشف كاتب الإحصاء والاستشراف السابق، بشير مصيطفى، أن التسقيف المعلن من طرف الحكومة الجزائرية بخصوص واردات السيارات، سيكون له تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد الوطني، كما سيساهم أيضا في ارتفاع جنوني لأسعار السيارات، وذلك في ظل الشبكة المهترئة للنقل في الجزائر، حيث لا يزال المواطن يعاني الأمرّين في تنقلاته بين المدن.

مصيطفى وفي اتصال مع “الجزائر”، قال “إن الخطوة التي أقدمت عليها حكومة سلال بتسقيفها لواردات السيارات عند عتبة الأربعين ألف سيارة خلال سنة 2017، سيكون لها تبعات ايجابية على الاقتصاد الوطني، حيث سيتم تقليل فاتورة الواردات التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية، والتي بلغت حدود 7 مليار دولار سنة 2013، كما سيشجع هذا القرار العديد من المؤسسات العالمية للاستثمار في الجزائر، وبناء مصانع خاصة من أجل تسويق منتجاتها محليا وخارجيا، وهو ما حدث مع المؤسسات الأوربية الكبرى التي قررت خوض غمار التصنيع في الجزائر في صورة رونو وبوجو الفرنسيتين، بالإضافة إلى فالسفاغن ومرسيدس الألمانيتين، ناهيك عن المؤسسات الأسيوية التي أبدت رغبتها في فتح مصانع في الجزائر، وكانت مؤسستا رونو وهيونداي سباقتين في هذا المجال حيث بدأت في عملية إنتاج وتسويق مركباتها في السوق المحلية”.

وعلى صعيد آخر، حذر الخبير الدولي بشير مصيطفى، من تبعات هذا الرقم المنخفض والذي لا يتجاوز عتبة 80 ألف سيارة سنويا بين المستوردة والمصنعة محليا، قائلا ” إن العدد المحدد الذي فرضته الحكومة له تأثير سلبي أيضا، حيث سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء، بسبب غلبة الطلب على العرض الموجود في الأسواق، بالإضافة إلى انعدام البديل المناسب في تنقلات المواطنين، حيث يشهد قطاع النقل البري في الجزائر فوضى عارمة، وذلك بسبب النقص الكبير في شبكة الميترو والترامواي، اللّتين تعدان الشريان الرئيسي في تنقلات المواطنين، كما هو حاصل في العديد من الدول المتقدمة “.

إن الاتساع الكبير الذي تشهده الحظيرة الوطنية للسيارات والذي تجاوز عتبة 5.5 مليون سيارة، كان له تأثير كبير على حركة النقل في البلاد، نظرا لانعدام الهياكل القاعدية الملائمة لهذا الرقم، حيث لم تعمل الحكومة خلال البحبوحة المالية على إنشاء شبكة نقل بمعايير عالية الجودة تمكنها من مسايرة هذا الرقم الكبير، الذي أدخل البلاد في دوامة من الفوضى، وبخصوص يقول محدثنا “صراحة إن السياسة التي اتبعتها الجزائر سابقا في مجال النقل كانت جد خاطئة، حيث لم تعمل على الاستثمار في البنى التحتية في مجال النقل، ثم إن شبكتي الميترو والترامواي الموجودتين حاليا، ضعيفتان جدا ولا يمكنهما تلبية الاحتياجات الكبيرة للمواطنين، وأضف إلى ذلك القرار الذي اتُخذ مؤخرا بوقف بعض المشاريع، بسبب سياسة التقشف جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط”.

ع.فداد