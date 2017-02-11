وزارة الفلاحة تتنازل عن رفع أسعار الأعلاف بنسبة 90 بالمائة

تنازلت وزارة الفلاحة عن رفع أسعار الأعلاف بنسبة 90 بالمائة المقررة سابقا. وحسب ما كشفته مصادر إعلامية خاصة فإنه، بعد اللقاء المرطوني مساء أول أمس بين الفدرالية والوزير لساعات ممثل الحكومة، تم إعلام رئيس اتحاد الفلاحين عليوي بأن مطلب الفدرالية المتعلق بمراجعة الزيادة المعتبرة في سعر الشعير، تم قبوله من طرف الوزير الوصي شلغوم، الذي حدد مبلغ قنطار الشعير بـ 2300 بدلا من 2750 دج للقنطار الذي أقرته الحكومة سابقا، وهذا بعد مرافعة وفد الفدرالية برئاسة محمد عليوي.

وفي هذا الصدد، كشف المكلف بالإعلام على مستوى فيدرالية مربي الماشية، بوزيد سالمي، في حديث لموقع اعلامي خاص، بأن الوزير أبلغ عليوي رسميا بأن وزارته قد تراجعت عن رفع واعتماد السعر الذي حددته مند قرابة شهر، كما اعطت صلاحيات واسعة للفدرالية التي كانت منحصرة على الغرفة الفلاحية بأن تتدخل في قوائم المربيين وتحدد من هم المربين ومن هم اشباه المربيين، وهذا لقطع الطريق على المضاربين الذين يريدون ركب موجة الأسعار لحسابات شخصية دون مراعاة اي شيء يتعلق بالسوق والأسعار ومصلحة المربين التي تعتبر جزء من مصلحة القطاع والبلاد، نقلا عن سالمي.

نسرين.م