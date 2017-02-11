ندوة إفريقية حول حوكمة الأنترنت غدا



سيكون موضوع حوكمة الأنترنت محور ندوة إفريقية، غدا بالجزائر العاصمة، بمبادرة من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبنك الإفريقي للتنمية، حسبما أعلنه بيان للوزارة .

تحتضن الجزائر يوم غد 13فيفري مؤتمرا افريقيا خاصا بحوكمة الانترنت بمبادرة من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و البنك الافريقي للتنمية.

و سينظم المؤتمرعلى مستوى مركز المؤتمرات الدولي بنادي الصنوبر عبد اللطيف رحال ،ويشارك فيه ممثلون عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

و الاتحاد الإفريقي ،فضلا عن خبراء و أخصائيين من العديد من الدول الإفريقية،لطرح تحديات الرقمنة و تطوير الانترنت في القارة السمراء.

ويعد هذا الموعد الرفيع المستوى فرصة للنقاش وتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين في الفضاء الإفريقي الرقمي من أجل بحث فرص التنسيق الخاصة بحوكمة الانترنت بالبلدان الافريقية .

لما للإنترنت من أثر مباشرعلى الحياة اليومية للشعوب الافريقية في المجال الاجتماعي، الثقافي، الاقتصادي والسياسي،والدي صار يشكل تحديا بالنسبة لإفريقيا التي تبقى القارة الأقل استفادة من نتائج الاقتصاد الرقمي .

وتهدف هذه الندوة الى تقريب وجهات نظر البلدان الإفريقية وتوحيد مواقفها اتجاه إشكالية حوكمة الانترنيت حتى تتمكن افريقيا من استعمال الانترنت بشكل مكيف مع حاجياتها وواقعها .

وستتعلق المواضيع الأخرى للمحاضرات التي ستنشطها مجموعة من الخبراء المعروفين دوليا حول حوكمة الانترنت والتقاسم العادل لعائدات الانترنت وحماية مستعملي الشبكة .

ومن خلال تنظيم هذه الندوة ستؤكد الجزائر الوفية لالتزاماتها الافريقية استعدادها للتحرك بالتعاون الوثيق مع الأعضاء الآخرين بالاتحاد الافريقي من خلال ضمان إعادة بعث ديناميكية اقتصاد رقمي كفيلة بضمان أحسن ربط وتبادلات في مستوى تطلعات الشعوب الافريقية.

و تفيد التقديرات الاحصائية أن عدد مستخدمي شبكة الأنترنت في القارة الافريقية فاق 250 مليون،مقابل 157.6 مليون مستخدم في 2011 ،و يقارب عدد مشتركي الهاتف النقال 1.1 مليار ،منهم 700 مليون مشترك واحد،مقابل 40 مليون مشترك في الهاتف الثابت، فيما كان يقدر عدد المشتركين ب 30.9 مليون في سنة 2011 .

ويقارب عددمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي خاصة فايسبوك في القارة الافريقية 127 مليون مشتخدم .

وتعد نيجيريا و كينيا و جنوب افريقيا ،و تنزانيا و جمهورية الكونغو الديمقراطية ،فضلا عن دول شمال افريقيا،مصر الجزائر و المغرب من اهم الدول الافريقية في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال.

و عكفت الجزائر على تجسيد مشروع واسع يخص ربط بالالياف البصرية موازاة مع تجسيد مشروع الطريق العابر للصحراء يسمح بربط عدد من الدول الافريقية منها دول الساحل الى غاية نيجيريا بالجزائر.

رفيقة معريش