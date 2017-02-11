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غويني: “أملنا أن تجرى حملة التشريعيات في جو نظيف وشريف”

حيث توضع المصالح العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات:
غويني: “أملنا أن تجرى حملة التشريعيات في جو نظيف وشريف”

eldjazair 11 فبراير 2017 الوطني اضف تعليق 8 زيارة

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عبر رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني يوم أمس السبت، بالجزائر العاصمة، عن رغبته في أن تجرى حملة الانتخابات الخاصة بالتشريعيات القادمة في جو “نظيف وشريف” يضع المصالح العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات.
وأوضح غويني في كلمته خلال افتتاح إجتماع المكتب الوطني للحركة أنه ينبغي على الاحزاب أن تخوض غمار الحملة الانتخابية أن تتنافس فيما بينها من تقديم البرامج الكفيلة “بوضع حد للمشاكل التي يعاني منها المجتمع وتحقيق التنمية الوطنية في شتى الميادين”.
ودعا المتحدث الى “تشكيل جبهة سياسية واسعة للتصدى لمشكل اليأس والعزوف عن الفعل الانتخابي قصد ضمان مشاركة واسعة تزيد في قوة المؤسسات المنتخبة وتمنحها المصداقية الواسعة”.
وفي هذا السياق اعتبر رئيس الحركة نجاح الانتخابات التشريعية “تأمين للبلاد من جميع المؤامرات والدسائس التي تحاك ضدها” وفي نفس الوقت “حجة قوية لتسفيه المواقف والاراء التي تراهن على السيناريوهات السيئة للجزائر”.
وأضاف أنه بذلك سيعلم اصحاب الدسائس أن الجزائر قد “طوت مرحلة المأساة وأكتسبت مناعة ضد كل المؤامرات والاخطار التي قد تقع في المستقبل” مشيرا الى أن مناضلي حركة الاصلاح سيكونون “حماة للوطن ومدافعين عن المشروع الحضاري للجزائر”.
وبعد أن دعا غويني الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الى ممارسة كافة صلاحيتها لتتمكن من أداء المهام المسندة لها قصد إعطاء المصداقية للعملية الانتخابية أبدى استعداد حركته “للتعاون معها “.
نسرين محفوف

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