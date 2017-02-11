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عمال البلديات في إضراب وطني بدءا من 13 فيفري

تنديدا بسياسة صم الآذان المتبعة من قبل وزارة الداخلية:
عمال البلديات في إضراب وطني بدءا من 13 فيفري

eldjazair 11 فبراير 2017 الوطني اضف تعليق 7 زيارة

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أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، دخول عمال البلديات في إضراب وطني لمدة 3 أيام متجدد مرتين في ذات الشهر بدءا من 13، 14 و15 فيفري الجاري و20، 21 و22 من نفس الشهر، وكذا تنظيم مسيرة وطنية في بلدية تازمالت بولاية بجاية، يوم 20 فيفري تنديدا بتنكر وزارة الداخلية لجملة مطالبهم المرفوعة.
عبرت فدرالية عمال البلديات، عن استيائها من تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المرفوعة والمودعة لديها، مقررة في بيان لها تحوز “الجزائر” نسخة منه، شن إضراب وطني في 13، 14 و15 فيفري الجاري ويوم 20، 21 و22 من نفس الشهر، وكذا تنظيم مسيرة وطنية في بلدية “تازمالت” بولاية بجاية، يوم 20 فيفري من أجل الضغط على السلطات المعنية لتجسيد كل المطالب المرفوعة إليها .
و أكدت الفدرالية مواصلة النضال إلى غاية تلقيها للاستجابة الفعلية لجملة مطالب العمال، سيما المتعلقة أساسا بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي، مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها، احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط.
وفاء مرشدي

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