طلبة الصيدلة ينفون تكفل وزارة الصحة بمطالبهم ويؤكدون مواصلة الإضراب

أثارت تصريحات وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي طاهر حجار القائل فيها بأنه تم التكفل بكافة المطالب التي رفعها طلبة الصيدلة و طب الأسنان، خاصة ماتعلق بالوظيف العمومي وقطاعي التعليم و الصحة، حفيظة هذه الفئة من الطلبة، سيما أن وزارة الصحة لم تمنحهم فرصة الحوار معها.

فند ممثل طلبة الصيدلة بوطالب علاء الدين في تصريح ل”الجزائر”، تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العالي طاهر حجار القائل فيها بأنه تم التكفل بكافة المطالب التي رفعها طلبة الصيدلة وطب الأسنان،مؤكدا أن وزارة الصحة لم تقم ببرمجة أي لقاء معها لحد الساعة، مضيفا بأن كل ما تم التكفل به من قبل وزارة التعليم العالي ووالوظيف العمومي مايزال حبرا على ورق لم يُشرع في تجسيده لحد كتابة هذه الأسطر، معلنا في السياق ذاته عن تمسكهم بالإضراب إلى غاية تسجيل الاستجابة الحقيقية من وزارة الصحة وقبولها بالإعتراف بالمساعد الصيدلاني هذا الأخير الذي هو نتيجة حتمية لعدم تمكن البعض منهم من فتح صيدليات،حيث أشار إلى أن هذا المطلب سيعود بالفائدة على الوزارة و الصيدليات على حد سواء كونه سيساهم في تحقيق مبتغى الوصاية لبلوغ صيدليات تعمل 24 /24 ساعة.

هذا وكشف ممثل طلبة الصيدلة عن عدم رضاهم عن اللقاء الذي جمعهم بالوزير الأول سيما ما تعلق بترقيتهم و الذي فرض عليهم رد الوزارة الأولى بكالوريا زائد 7للحصول على الرتبة 16،الأمر الذي دفعهم للرضوخ و القبول بالرتبة 14 التي توافق بكالوريا زائد 6.

كما نفى بوطالب وجود جهات تقوم بتحريك الطلبة كما ذهب إليه وزير التعليم العالي في العديد من المناسبات، مؤكدا بأنهم طلبة مثقفون وأحرار يقومون بالنضال من أجل تحقيق مطالبهم ولا يعملون لصالح أي جهة بالإضافة إلى عدم انتمائهم لأي حركة طلابية.

وفاء مرشدي