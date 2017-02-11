السبت , فبراير 11 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / يومي 20 و21 فيفري بالمركز التجاري الدولي:
تنظيم الطبعة الأولى من منتدى الأقطاب التنافسية

يومي 20 و21 فيفري بالمركز التجاري الدولي:
تنظيم الطبعة الأولى من منتدى الأقطاب التنافسية

eldjazair 11 فبراير 2017 الاقتصاد اضف تعليق 6 زيارة

mall-1 copie

ينظم المركز التجاري الدولي الجزائري، يومي 20 و21 فيفري، بالجزائر العاصمة، الطبعة الأولى لمنتدى الأقطاب التنافسية تحت شعار “الابتكار والمزايا التنافسية للأمم”.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز تجارب الأقطاب التنافسية في الجزائر وبعث شراكات وتطوير المزيد من تدفق الأعمال، حسبما أفاد به بيان لمنظم الحدث.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء الذي سيجمع أهم أصحاب القرار من القطاعين العام والخاص فضلا عن خبراء وطنيين ودوليين عدة ملتقيات ومحاضرات حول هذا الموضوع.
وأوضح المصدر أن المنتدى يهدف كذلك إلى تحديد الاستراتيجيات التي تتناسب مع مناخ الأعمال في الجزائر وتوفير الظروف المواتية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سياق يشجع استحداث الثروة والابتكار.
نسرين.م

عن eldjazair

شاهد أيضاً

sonatrach

تغيير نائب رئيس مجمع سوناطراك المكلف بالمصب

كشفت مصادر اعلامية مطلعة في قطاع الطاقة أن تغييرا مس نيابة رئاسة مجمع سوناطراك ، …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super