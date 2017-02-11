تنظيم الطبعة الأولى من منتدى الأقطاب التنافسية

ينظم المركز التجاري الدولي الجزائري، يومي 20 و21 فيفري، بالجزائر العاصمة، الطبعة الأولى لمنتدى الأقطاب التنافسية تحت شعار “الابتكار والمزايا التنافسية للأمم”.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز تجارب الأقطاب التنافسية في الجزائر وبعث شراكات وتطوير المزيد من تدفق الأعمال، حسبما أفاد به بيان لمنظم الحدث.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء الذي سيجمع أهم أصحاب القرار من القطاعين العام والخاص فضلا عن خبراء وطنيين ودوليين عدة ملتقيات ومحاضرات حول هذا الموضوع.

وأوضح المصدر أن المنتدى يهدف كذلك إلى تحديد الاستراتيجيات التي تتناسب مع مناخ الأعمال في الجزائر وتوفير الظروف المواتية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سياق يشجع استحداث الثروة والابتكار.

نسرين.م