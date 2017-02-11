تقارير سوداء عن إيداع ملفات الترشح تصل إلى ولد عباس



رفعت بعض محافظات جبهة التحرير الوطني للأمين العام جمال ولد عباس تقارير سوداوية عن عملية سير إيداع ملفات الترشح على مستوى المحافظات وصلت حد التزوير وترشح أسماء لمنتخبين من أحزاب أخرى في قوائم حزب جبهة التحرير.

وتضمنت التقارير اكتشاف تزكيات مزورة لتصدر قائمة الحزب باسمها لصالح جهات قيادية في الحزب إلى جانب اكتشاف ملفات لمترشحين من أحزاب أخرى وهوالأمرالذي كشفت عنه محافظة المسيلة في بيان لها .

وذكرت محافظة:”نحن قسمة سيدي عيسى نعلن عن رفضنا للسياسة المنتهجة من طرف بعض الأشخاص والمحسوبين على اللجنة الولائية والذين يقومون في كل مرة بتزكية أشخاص ووضعهم في صدارة الحزب على مستوى ولاية المسيلة حيث اتضح ان هناك تركيبات توقع باسم قسمة سيدي يوسف بأختام مزورة بمقابل ضمانات لمصالح شخصية لبعض المحسوبين على قسمة سيدي عيسى ” وأضافوا :” نعلن أننا لم و لن نقوم بتزكية لأي شخص على حساب آخر ولأن التزكية الوحيدة هي لقرارات القيادة السياسية و على رأسها السيد الأمين العام .”

ولم يتوقف تقرير هذه الأخيرة عند التزوير وإيصال أصحاب الشكارة وتعبيد لهم الطريق للوصول لقبة زيعود يوسف ضاربين بعرض الحائط تعليمات وتحذيرات الأمين العام بالحزب جمال ولد عباس وسيف الحجاج الذي أشهره في كافة تصريحاته الإعلامية منذ توليه الأمانة العامة خلال إنعقاد الدورة العادية للجنة المركزية بفندق الأوراسي شهر أكتوبر المنصرم وإنما تضمن علامات استفهام ممزوجة باستغراب بعد اكتشاف أسماء لمترشحين غربا عن الحزب محسبون على حزب العمال عن لا يملكون لا صفة مناضل ولا بطاقة إنخراط في الجمعية العامة للحزب بذات القسمة و يحوزون على طابع خاص بالحزب أمام علامات تساؤل تطرح عن كيفية حصولهم عليه والأدهي أنهم يروجون على أنهم على علاقة مباشرة بالأمين العام وأنهم لا يؤمنون بهياكل الحزب المزعزمة إلى جانب انهم تلقوا تطمينات وتأكيدات بوجودهم في المراتب المتقدمة.

ويضاف هذا التقرير الأسود للغاليات التي تعيشه أغلبية محافظات الأفالان على المستوى الوطني سيما محافظتي تيبازة و سوق أهراس الأولى التي طلبوا بتنحية عبد القادر زحالي وذلك على خلفية ما وصفوه بالسياسات الإقصائية المنتهجة في الراغبين في إيداع ملفات ترشحهم و توكيل المهمة لآخرين هم مترشحين بالأساس الأمر الذي قالو أنه مخالف للقوانين الداخلية للحزب والثانية والتي طاب مناضلها برأس الصادق بوقطاية .

زينب بن عزوز .