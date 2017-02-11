بوشافع: “مشاركتنا في التشريعيات لبعث الأمل في أنفس الجزائريين”



اعتبر الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، عبد المالك بوشافع، يوم أمس بخنشلة، أن قرار تشكيلته السياسية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة يعد محطة أخرى “لبعث ونشر الأمل في أنفس الجزائريين.”

وأضاف بوشافع في كلمة ألقاها في لقاء جمعه بمناضلي حزبه بدار الثقافة علي سوايعي بوسط المدينة بأن قرار مشاركة حزب جبهة القوى الاشتراكية في الاستحقاق الانتخابي المقبل هو أيضا من أجل تعبئة الجزائريين حول مشروع الإجماع الوطني فضلا عن “تأصيل تعاون الحزب مع المجتمع المدني وكل قوى التغيير”.

وبعد أن ذكر في هذا السياق بأن حزبه سيفرض خطابا مغايرا عما هو سائد حاليا في الساحة السياسية أردف الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية بأن دخول تشكيلته السياسية الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل يرجى منه إقناع الجميع بمشروع جبهة القوى الاشتراكية كما اعتبره “فرصة سانحة لبعث النضال السلمي من أجل حل سياسي تدريجي.”

كما ذكر بوشافع بمبادئ حزبه التي أرساها قائده الراحل حسين آيت أحمد من أجل تحقيق إجماع وطني تشارك في بنائه كل القوى الحية و ذلك من أجل بناء “دولة سيدة ديمقراطية اجتماعية و قوية بانخراط شعبها و مؤسساتها و تنوع مواردها”.

وذكر بالمناسبة كذلك بمقولة الراحل حسين آيت أحمد: ” نضال جبهة القوى الاشتراكية من أجل الديمقراطية هو نضال من أجل تكريس الحرية و سيادة الجزائر.”

نسرين محفوف