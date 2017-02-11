بن يونس: الرئيس باق لغاية 2019

شدد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، على ضرورة جعل الإستحقاقات المقبلة عرسا ديمقراطيا وترك الحرية للشعب لقول كلمته واختيار ممثليه في البرلمان القادم، مشيرا إلى أن أكبر مهدد للتشريعيات المقبلة إنما هو عزوف الشعب وانخفاض نسبة المشاركة التي قال إنها ترهن مصداقية البرلمان والحكومة المقبلة .

وانتقد بن يونس خلال التجمع الشعبي الذي نشطه أمس بولاية تيسمسيلت المعارضة والتي قال أن بعضها قاطع التشريعيات وعينه على الرئاسيات في إشارة إلى رئيس حزب طلائه الحريات علي بن فليس وقال :”بعض المسؤولين في المعارضة قاطعو التشريعيات حاملين شعار” ما الفائدة من هذه الأخيرة للمجتمع ” وأنا أرد عليهم ما هو بديلكم ؟ وما هو الحل إذا قاطعتم كلكم الإنتخابات؟” وأضاف :”وهناك فئة أخرى شاركت غير أنها لا تكف عن الحديث عن التزوير لم نفهم هذا التوجه “الانتخابات مزورة وفي نفس الوقت يشاركون”.

وجدد بالموازاة على ذلك للمطالبين برحيل رئيس الجمهورية للانتظار لسنة 2019 والتي لا تفصلنا عنها سوى سنتين ليس بالكثير-على حد تعبيره – وذكر:”من يريد مكان الرئيس فلينتظر2019 نحن في 2017 لم يبق لها الكثير ” وتابع :”هناك مسؤولون مستعجلون مطالبين برحيل رئيس الجمهورية منذ سنوات متناسون أن الشعب الجزائر هو من اختاره وزكاه وهو وحده من يملك سلطة إنهاء مهامة من على سدة الحكم وزمن الإنقلابات العسكرية ولى”.

ودعا ذات المتحدث الشعب الجزائري لإدارة ظهره لدعاة المقاطعة وقول كلمته يوم التشريعيات وممارسة حقه السياسي واختيار ممثله في البرلمان القادم لكون الأمر ضروري لإضفاء المصداقية والشرعية على البرلمان القادم وكذا الحكومة القادمة و التي ستكون وليدة الأغلبية وقال:”هناك خطر واحد على الاستحقاقات المقبلة وهو نسبة المشاركة فإذا الشعب شارك بقوة فالإنتخابات ستكون ذات مصداقية وقوة و غير ذلك فلا شرعية للبرلمان ولا مصداقية للحكومة “.

وحذر بن يونس من المال الذي سيفرض نفسه لا محال في التشريعيات المقبلة و قد يستعمل من قبل بعض الجهات لرسم عودتها للواجهة السياسية سيما من الإسلاميين الذي رفضناهم في التسعينيات وقال:” الكثير يتكلمون عن الشكارة في المجال السياسي و قد تستغل من طرف بعض الجهات ممكن الذين رفضناهم في التسعينيات ومن حاربوا الجزائر حينها يعودون من النافذة بعد أن اوصدت جميع الأبواب في وجوههم فحذار من الأموال التي ستدخل التشريعيات “.

وعرج بن يونس على الشق الاقتصادي ليؤكد أن مخرج الجزائر من التبعات السلبية للأزمة الاقتصادية إنما هو بتشمير السواعد والعمل على نهضة وتنمية الاقتصاد الوطني والخروج من عقلية الاتكال وترديد عبارة “واش دارتلنا الدولة ” وذكر:” فقدنا أكثر من 70 بالمائة من مداخيلنا وعلينا تعويض ذلك بتنمية الاقتصاد الوطني و ذلك لن يتحقق إلا بتشمير سواعد الجميع وبناء مجتمع عمل لا إتكال ” كما شدد بالموازاة مع ذلك على الحكومة اتخاذ حزمة من الإصلاحات في المجال الإقتصادي سيما ما تعلق بحل مشكل العقار لتسهيل عملية الإستثمار إلى جانب إصلاح المنظومة البنكية و التي قال إنها أمور مستعجلة وجب إيلاء أهمية كبيرة لها و دعا أيضا لمراجعة سياسة الدعم بطريقة تذهب لمستحقيها الحقيقيين من المواطنين ذوي الدخل الضعيف.

زينب بن عزوز