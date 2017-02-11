الجزائر تشارك في المنتدى العربي للمالية العمومية في دبي

تشارك الجزائر بداية من مساء امس ممثلة بوزير المالية حاجي بابا عمي و ممثلين عن بنك الجزائر في المنتدى العربي الثاني للمالية العمومية الذي تحتضنه دبي بالامارات العربية المتحدة ما بين 11 و 14 فيفري 2017 .

و يشير بيان صادر عن وزارة المالية ان المنتدى يحمل عنوان ” التجنيد و التنويع للايرادات في العالم العربي:تحديات و فرص”،و يمثل فضاءا بالنسبة لوزراء المالية العرب و ممثلي قطاعات المالية في التباحث حول مختلف التحديات و الرهانات التي تواجه المنطقة على المستوى النقدي و المالي و الاقتصادي،و تبادل المعلومات فيما بين الدول العربية .

و سيركز المشاركون على آليات ترقية و تطوير التنمية المستدامة و الشاملة بما في ذلك الاستراتيجيات المتبعة على المستوى الجبائي و الذي يراد منها ان تكون فاعلة و متكافئة لاسيما فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافةو ابراز التجارب الدولية و الجهوية و الاقليمية في مجال الاصلاحات الجبائية ذات الاثر الواسع .

ومن المرتقب ان يتراس وزير المالية حاجي بابا عمي ورشة خاصة ب”كيفية تجاوز الدول العربية لتحديات تجنيد و تعبئة الايرادات”.

على صعيد متصل،يشارك وزير المالية في القمة الحكومية العالمية الخامسة التي ينظم بمعية نائب الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ امارة دبي، و يعكف المجتمعون على دراسة عدد من القضايا منها ما تعلق بالتقلبات المناخية و البيئة و التنمية المستدامة و الامن الغذائي.

ن.م