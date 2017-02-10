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تغيير نائب رئيس مجمع سوناطراك المكلف بالمصب

eldjazair 10 فبراير 2017 الاقتصاد تعليق واحد 67 زيارة

sonatrach

كشفت مصادر اعلامية مطلعة في قطاع الطاقة أن تغييرا مس نيابة رئاسة مجمع سوناطراك ، حيث تم تغيير أكلي رميني الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مكلف بالمصب Aval ، و عين لفترة انتقالية أحد اطارات المجمع النشطين في مجال المصب، حيث اشارت مصادر من القطاع الى أنه مسؤول قسم المصب بالمجمع كما جرى العرف ،في انتظار تعيين رسمي لخليفة رميني، حيث يتم عادة تعيين الرؤساء المدراء العامون لمجمع سوناطراك و نواب الرئيس بمرسوم رئاسي،و باقتراح من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.
و تجدر الاشارة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سبق وأن عين في نوفمبر 2015 ،بعد توصية من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أمين معزوزي نواب الرئيس المدير العام ،و يتعلق الامر ب:
– صالح مكنوش نائب رئيس مكلف بالمنبع Amont و كان سابقا مدير لقسم المنبع
– أكلي رميني نائب رئيس مكلف بالمصب Aval،و قبلها كان مسؤولا على مجموعتي نافطال Naftal و نافتاك Naftec، و مدير المساهمات لسوناطراك.
– عمر ماليو نائب رئيس المكلف بالتسويق Commercialisation و قبلها كان مدير لقسم التسويق
– العربي بن سليمان نائب رئيس مكلف بالنقل عبر الانابيب Transport par Canalisations وقبلها كان مديرا عاما للمؤسسة الوطنية الجزائرية للانابيب ENAC
نسرين.م

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تعليق واحد

  1. سمير
    22 فبراير 2017 في 22 h 03 min

    عمال سوناطراك في المنطقة الصناعية الحاصلين على ديبلوم دراسات عليا يعانون التهميش والاقصاءمنذ سنة 2012 ولااحد استجاب للحقوق المهظومة

    رد

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