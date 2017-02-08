ولاية الجزائر تثير فتنة في بيت حزب التجديد الجزائري

كشفت مصادر حسنة الاطلاع داخل حزب التجديد الجزائري، أن الحزب مقبل على فتنة خطيرة من شأنها أن تتوغل داخل الحزب، بسبب الصراع الكبير الحاصل بين الرئيس السابق كمال بن سالم والرئيس الحالي لخضر بلماحي.

هذا الصراع الذي بإمكانه أن يٌذهب شوكة الحزب الفتي قبل التشريعيات المقبلة، مصدره ولاية الجزائر التي غذّته بقرارها بمنح رخصة للأمين العام السابق، كمال بن سالم، قصد عقد مؤتمر استثنائي للحزب خلال الأيام المقبلة، وهو الذي انتهت عهدته الرئاسية سنة 2012، ليتم بعد ذلك عقد مؤتمر وطني جديد، انبثقت منه رئاسة جديدة سنة 2014 بقيادة لخضر بلماحي.

حسان بولعتيقة الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب، قال إن الجهات المعنية منحت رخصة عقد مؤتمر استثنائي دون وجه حق، مشككا في الوقت ذاته بالوثائق التي تقدم بها الرئيس السابق للحزب إلى هذه الجهات، قائلا ” بصراحة نحن نشكك في الوثائق التي تقدم بها هؤلاء المشوشين والرافضين للامتثال للشرعية، وعلى رأسهم كمال بن سالم، لولاية الجزائر التي منحته رخصة عقد مؤتمر وطني استثنائي” مضيفا في الوقت ذاته ” أن لا مستندات قانونية يمكن للرئيس السابق تقديمها للولاية من أجل الحصول على رخصة من أجل عقد مؤتمر، لذلك نحن نستغرب من الخطوة التي قامتها بها ولاية الجزائر”.

وتساءل أمين عام حزب التجديد الجزائري حسان بولعتيقة، بالقول “كيف يحق للمدعو بن سالم كمال أن يتقدم للإدارة العمومية باسم حزب التجديد الجزائري، وهو الذي انتهت عهدته بصفة قانونية (05 سنوات) في 2012، ولم يقم بعقد مؤتمر لتجديد الهيكلة إلا بعد خروج المجلس الوطني ومندوبي الولايات عن صمتهم وعقد مؤتمر استثنائي، فيما يشبه انتفاضة داخلية ضد عهدة بن سالم”، مضيفا في الوقت ذاته، “من المستفيد من هذه الخطوة التي تريد تفكيك الحزب، غير الأحزاب المنافسة، لاسيما أننا مقبلون على خوض غمار التشريعيات المقبلة مطلع شهر ماي المقبل”.

في الأخر كشف المتحدث باسم التجديد الجزائري، أن حزبه سيقوم بتقديم شكوى لدى الجهات المعنية في وزارة الداخلية، قصد متابعة هؤلاء المزورين الذين يريدون مغالطة مؤسسات الدولة”.

من جهته قال كمال بن سالم الرئيس السابق لحزب التجديد الجزائري، في تصريحه لـ “الجزائر” أن الخطوة التي قام بها رفقة بعض الأعضاء من الحزب قانونية، وأن المؤتمر سيتم اجراؤه رغم المضايقات التي يتعرضون لها من طرف بعض “المفصولين” قائلا “وزارة الداخلية أنصفتنا في قضيتنا مع المفصولين من الحزب، الذين أرادوا احتواء الحزب لمصلحتهم الشخصية، سنقوم بعقد المؤتمر الوطني السبت المقبل، بسطاوالي، والهجمة التي يقودها هؤلاء المغرضون لا تعنينا في شيء”

وبخصوص الاتهامات التي أطلقها لخضر بلماحي، في حقه قال بن سالم “لخضر بلماحي رجل دخيل على الحزب، جاءت به مجموعة من الانتهازيين أرادوا أن يجعلوا منه رئيسا لمصالحهم الخاصة، والغريب في الأمر أن هذا الرجل لا يملك بطاقة انخراط في الحزب فكيف له ان يكون رئيسا له”.

عادل.ف