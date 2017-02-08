هكذا سيتصرف المقاطعون للانتخابات

تقوم الأحزاب المعارضة في الجزائر منذ عدة سنوات، بالسير صوب طريق ثابت ونهج واحد عنوانه، مقاطعة الانتخابات خير وسيلة للتعبير عن المواقف السياسية، ففي الانتخابات التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة، دائما ما تلجأ الأحزاب المعارضة إلى هذا الشعار في حملاتها الانتخابية المضادة، لعدة اعتبارات أبرزها اليقين الذي يسكن هذه الأحزاب، وهو التلاعب في نتائج الانتخابات من جهة، ورغبة منها في كسب المزيد من التأييد الشعبي من جهة أخرى.

إن الانتخابات التشريعية المقبلة والمزمع إجراؤها مطلع ماي المقبل، ستعرف مقاطعة بعض الأحزاب المعتمدة، في صورة طلائع الحريات الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، وحزب جيل جديد الذي يترأسه جيلالي سفيان، حيث قرر هاذين الحزبين القويين استعمال بطاقة المقاطعة، كأفضل رد على ما وصفوه بالتلاعب المنتظر الذي سيكتسي الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي السياق ذاته، صرح أحمد عظيمي المكلف بالإعلام لدى حزب طلائع الحريات، أن حزبه اخذ موقفا واضحا من الانتخابات المقبلة قائلا ” قررنا عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة لأنها بالنسبة لنا لا حدث وهي مجرد مسرحية يلعب على وترها النظام من أجل تثبيت وجودها، وإلا فكيف نفسر التمرير الكلي للقوانين دون اللجوء إلى البرلمان أو كيف نفسر عجز البرلمانيين في مواجهة القوانين الأحادية القرار مثل القانون التكميلي لقانون المالية 2016، ومنه نستنتج أن البرلمان أصبح غرفة تسجيل لا اكثر ونحن نرفض أن نكون طرفا في هذه المهزلة”.

وبخصوص الطريقة التي سيعتمدها الحزب في إعلانه “عدم المشاركة” قال محدثنا” نحن ماضون في برنامجنا ولسنا معنيين لا من قريب أو من بعيد ب”مسرحية 4 ماي”، وعليه فإننا لم نسطر أي برنامج خاص لمواجهة هذه الحملة الانتخابية”.

من جهته قال رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، إن حزبه قاطع الانتخابات لأنها تسير في طريق غير شفاف، وبسبب المناورات التي تقوم بها السلطة على حد تعبيره.

وبخصوص طبيعة المقاطعة التي سيعتمدها حزبه قال محدثنا “من المعلوم أن السلطة تمنع الأحزاب المقاطعة من عقد مؤتمرات خلال الفترة الانتخابية، لذلك فإننا سنعتمد على الإعلام بشكل كبير في نقل تصورنا للشعب الجزائري، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت سلاحا فعالا في الساحة السياسية”.

ع.فداد