مقر إقامة السفير الأمريكي بالجزائر يضم لسجل كتابة الدولة الأمريكية

صرحت مصالح السفارة الأمريكية بالجزائر أن فيلا مونفيلد مقر إقامة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر العاصمة وضعت في سجل كتابة الدولة للأملاك، وهي تمثل “قيمة ثقافية وتاريخية”.

وذكرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية جوان بولاشيك خلال حفل نظم بمقر الإقامة للاحتفال بتسجيله في سجل الأملاك أن البناية تعتبر من “بين أجمل الإقامات الامريكية في العالم” حيث تم ضمها إلى سجل كتابة الدولة الأمريكية التي تحوي “26 ملكية أمريكية معروفة بقيمتها الثقافية و التاريخية عبر العالم”.

ويضم السجل العديد من الملكيات الهامة من بينها “وينفيلد هاوس” في لندن و قصر “شونبورن” بالعاصمة التشيكية براغ و التمثيلية الدبلوماسية في نيو دلهي و كذلك مقر إقامة السفير الأمريكي في طوكيو.

وذكرت السفيرة الامريكية في تصريح أرسلته مصالحها أنه فضلا عن الدور الهام الذي تلعبه الملكية في الإرث الدبلوماسي الأمريكي تعتبر الأهمية الثقافية والتاريخية معاييرا للدخول في سجل كتابة الدولة.

وفي 1979 انعقد لقاء سري بين مسؤولين سامين أمريكيين و إيرانيين بفيلا مونفيلد حيث احتضنت المفاوضات بين الطرفين في عز أزمة الرهائن الامريكيين بين 1980 و 1981 و التي تمت بفضل وساطة جزائرية.

وفي سياق ذكرها نائب كاتب الدولة الأمريكي الأسبق وارن كريستوفر نوهت السفيرة مجددا بالدور الهام الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية في حل الأزمة بين الولايات المتحدة و إيران عقب اقتحام مقر السفارة الأمريكية بطهران و احتجاز موظفيها كرهائن من طرف المحتجين بعد سقوط نظام الشاه سنة 1979.

وأسفرت الوساطة الجزائرية تحت القيادة المحنكة لمحمد الصديق بن يحيى عن تحرير 52 رهينة أمريكية بعد أكثر من 14 شهرا من الإحتجاز.شيدت فيلا مونفيلد بين عامي 1853 و 1863 و تم ترميمها بين 1876 و 1895 ليتحول طابعها المعماري من الغوثي إلى الطابع العربي الأندلسي.

وشغلت الولايات المتحدة الأمريكية فيلا مونفيلد سنة 1947 حيث أصبحت قنصلية عامة لتتحول بعد إعتراف أمريكا الرسمي بإستقلال الجزائر في 29 سبتمبر 1962 إلى سفارة.

ق.و