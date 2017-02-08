محافظات الأفلان في غليان على مقربة من التشريعيات

تعيش محافظات الأفلان حالة من الغليان والغضب منذ الإعلان عن تاريخ التشريعيات وانطلاق عملية إيداع ملفات الترشحات، وذلك بالنظر لممارسات بعض رؤساء المحافظات التي لم ترق للمنتخبين والمناضلين والتي أدرجوها في خانة “الإقصاء” و”التهميش” وتغليب المصالح الضيقة الشخصية.

خرج منتخبو ومناضلو محافظة الأفلان لسوق أهراس عن صمتهم مطالبين الأمين العام جمال ولد عباس بتنحية الصادق بوقطاية وتجميد عضويته وأوردوا في بيانهم: “نعلن مساندتنا للأمين العام لجبهة التحرير الوطني ومسعاه الرامي لإنجاح الاستحقاقات القادمة إن مجاهدي القاعدة الشرقية الذين كانوا دوما ملتفين حول المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ونسجل بكل أسف وحسرة وجود الصادق بوقطاية في قيادة الحزب وتواجده في كافة المنابر الإعلامية وهو الشخص المنبوذ في الولاية من طرف أبناء الشعب”، وتابعوا: “وحفاظا على جهودنا أثناء الإنتخابات 1999 و 2004 و 2009 و2014 نلتمس منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا الأخير حفاظا على مصداقية الحزب واستقرار والولاية وتجميد عضويته في اللجنة المركزية”.

وينضم الصادق بوقطاية لقائمة المغضوب عليهم من القواعد النضالية والمنتخبين و ذلك بعد خروج منتخبي محافظة تيبازة عن صمتهم السبت الماضي مطالبين بتنحية السيناتور عبد القادر زحالي وذلك على خلفية ما وصفوه بممارساته الإقصائية الرامية لقطع الطريق ومنع أغلبية منتخبي الحزب من الترشح للتشريعيات المقبلة بتكليف النائب رشيد عثمان بإيداع ملفاتهم على المستوى المركزي الأمر الذي لم يستسيغوه من باب أن هذه الطريقة تتنافى والقانون سيما في ظل شكوكهم بإتلاف ملفاتهم مطالبين خلال الإجتماع الذي عقدوه أمس أول بالسماح لهم بالتأكد والتحقق من صحة ملفاتهم وسلامة وثائقهم الإدارية المودعة لدى محافظة تيبازة التي يرأسها النائب رشيد عثمان كما انتقدوا ولد عباس و اتهموه هو الآخر بالتقاعس في أداء مهامه بحيث أعلن أنه هو من سيشرف على تجميع ملفات من ولايات العاصمة وتيبازة عوض إعطاء هاته المهمة إلى محافظ تيبازة رشيد عثمان وهو مترشح ومنافس لباقي المترشحين الآخرين ما يعتبر انتهاك للقوانين الداخلية للحزب معربين في السياق ذاته عن تذمرهم من الممارسات الاقصائية التي يقوم بها السيناتور السابق ومحافظ تيبازة ضد المنتخبين البسطاء وهي الوضعية التي تنذر بالانفجار رهيب يذهب بريح الأفلان خلال الانتخابات التشريعية القادمة.

كما كشفت مصادر من محافظة ميلة على أن منتخبي الولاية اكتشفوا بعد إيداع ملفات ترشحهم أنها لم تصل للمقر المركزي وسط حديث عن تلاعبات و رغبة جامعة في قطع الطريق على البعض للترشح و الذي يعد من حقوقهم .

زينب بن عزوز