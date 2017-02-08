فرنسا والجزائر مدعوتان إلى إعادة إحلال الثقة

دعا رئيس معهد الاستشراف الاقتصادي في عالم البحر الأبيض المتوسط جون لويس غيغو، الجزائر وفرنسا إلى إعادة إحلال الثقة عن طريق تشييد مشروع “تاريخي كبير”.

وفي مقال نشرته يوم الثلاثاء يومية “لا تريبون” الفرنسية التي خصصت في طبعتها الإفريقية ملفا في ست صفحات للجزائر، اعتبر جون لويس غيغو أنه من بين التحديات التي يجب على الجزائر رفعها، البحث مع فرنسا عن سبل إحلال الثقة عن طريق تشييد مشروع “تاريخي كبير” وهو مشروع “الجزائر في مفترق الطرق”.

وأوضح ذات المتحدث أن “أهمية الجزائر و فرنسا بالنسبة لمنطقة المتوسط لا تقل عن أهمية ألمانيا و فرنسا بالنسبة لأوروبا لذا فعلى البلدين العمل على بناء مستقبلهما معا و كذا مستقبل في كنف التجمع إفريقيا-المتوسط-أوروبا ليحول بذلك علاقات شمال/جنوب إلى علاقات ثقة و انتاج مشترك و تنقل مطلق”.

ومن أجل مرافقة هذا المشروع الجغرافي-السياسي الكبير إلى قمة الجودة يتعين على الجزائر أن تدعو نخبتها المتواجدة في فرنسا و أوروبا و أمريكا الشمالية (سيليكون فالي) يضيف رئيس المعهد الفرنسي.

وتابع جون لويس غيغو في معرض حديثه قائلا “إن رجوع الجاليات المقيمة في الخارج كانت محل استغلال إيجابي في الهند و ذلك في نطاق واسع” داعيا في هذا السياق الجزائر إلى أن تواصل في طريق الإندماج مع بلدان اتحاد المغرب العربي.

وأضاف قائلا: “سيسمح اتحاد بلدان المغرب العربي بتشكيل حوض اقتصادي مندمج ل 100 مليون مواطن: أرضية صناعية حقيقية و إمدادية للتوجه أكثر إلى الجنوب و إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء”.

وحسب جون لويس غيغو فإن “حركة تاريخية مزدوجة” بدأت ترتسم حاليا و يتعلق الأمر بالتصنيع في شمال إفريقيا و من جهة أخرى “ظهور رابط بين شمال إفريقيا و إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء التي تشهد طفرة اقتصادية”.

وأشار ذات المتحدث إلى أن “الجزائر تبدو في موضع أمثل للمشاركة في الحركتين شريطة أن ترفع بعض التحديات” و ألح أن الجزائر “على وشك استعادة أمجادها كقوة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط و في إفريقيا”.

واسترسل في معرض حديثه قائلا أن “الجزائر تسرع بتنويع اقتصادها و عالم الشغل و القطاع الخاص. و في هذا السياق خلص إلى القول بأن الجزائر ترغب في الاستفادة من هذه الحركة لا سيما و أن ثرواتها المنجمية و البشرية و +عمقها+ الإفريقي يمنحانها دورا “إستراتيجيا”.

ق.و