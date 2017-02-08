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تقرير فرنسي يوصى الشركاء الأوربيين بالانخراط في المسعى الذي تقوده الجزائر

دراسة برلمانيين فرنسيين::
تقرير فرنسي يوصى الشركاء الأوربيين بالانخراط في المسعى الذي تقوده الجزائر

eldjazair 8 فبراير 2017 الحدث اضف تعليق 21 زيارة

Franve Paris Attacks

أوصى تقرير برلماني فرنسي شركاء فرنسا الأوروبيين بالانخراط في المبادرة التي تقودها دول جوار ليبيا في عملية المصالحة الليبية، وتوثيق المشاورات مع الجزائر ومصر وتونس.
وأكد التقرير في المقابل، وجود حاجة ملحة لإيجاد بنية للأمن القومي، تعطي مجالاً للمشير خليفة حفتر في تركيبة عسكرية مقبولة من جميع الأطراف.
وأن ليبيا أصبحت المسرح الرئيسي لتوسع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في شمال أفريقيا، و لتنظيم داعش خارج سورية والعراق.
وأضاف التقرير أن مجموعات داعش ليبيا اليوم التي خرجت إلى العلن في نوفمبر العام 2014 في درنة وبنغازي وسرت، بحشد جزء من أنصار الشريعة والمقاتلين من بلاد الشام، يبدو أنه قد تم التغلب عليها.
ولكن العملية العسكرية التي قادتها قوات البنيان المرصوص والجيش الليبي، تسببت في تفرق مقاتلي داعش إلى عدة مناطق من طرابلس وفزان وبالقرب من الحدود التونسية والسودانية، ما يمثل زعزعة لاستقرار المناطق الحدودية لدول الجوار .
رفيقة معريش

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