المؤسسات التربوية بالعاصمة تعيش الإهمال



لا يزال قطاع التربية على مستوى العاصمة يشهد حالة من الإهمال واللامبالاة نتيجة عدم مسؤولية مدراء التربية، هذا ما كشف عنه أعضاء اللجنة الولائية للتربية في آخر اجتماع لهم، حيث أكدوا أن خرجاتهم الميدانية كشفت حالة الإهمال وتوقف التلاميذ بسبب الوضعية الكارثية التي تعرفها المدارس خصوصا ببلدية المعالمة والرحمانية والتي تشكو من غياب التدفئة ونقص في الكراسي والطاولات.

وخرج أعضاء اللجنة ببعض القرارات أهمها مراقبة المؤسسات التربوية عبر 57 بلدية وذلك بخرجات فجائية خصوصا وأن الحكومة خصصت ميزانية ضخمة لتجهيز المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها.

ق.و