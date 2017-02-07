18 مليون جزائري معفيون من الزيادات في تسعيرة الماء

كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، أنه سيتم قريبا مراجعة تسعيرة المياه وذلك في محاولة لترسيخ ثقافة ترشيد إستهلاك هذه الثروة الحيوية ومحاسبة من يضيعونها عملا بمعيار”من يستهلك أكثر يدفع أكثر”.

وطمأن والي في تصريحات نقلتها القناة الإذاعية الثالثة أن هذه الزيادات لن تمس المستهلكين العاديين وإنما أصحاب النشاط الصناعي والسياحي وأيضا الشركات التي تستخدم كميات كبيرة من الماء و أصحاب الحمامات مختلف الشراكات التي تعتمد في الأساس في عملها على هذه المادة مبرزا أنه ليس من غير المعقول أن تطبق نفس التسعيرة على الجانبين وذكر:” إن مراجعة التسعيرة سيكون على أساس “من يستهلك أكثر يدفع أكثر” لتجسيد العدالة بين المواطنين وأصحاب الشركات المستهلكين لهذه المادة الحيوية” وأضاف:” 18 مليون جزائري والذي لا يتجاوز استهلاكهم اليومي من الماء 25 متر مكعب غيرمعنيين بالزيادات في التسعيرة “.

و اوعز المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية هذه الزيادة بارتفاع تكلفة إنتاج المياه والمقدرة ب70 دج للتر الواحد ويصل إلى حنفيات المواطنين بسعرة 6.30 دينار للتر الواحد كاشفا بالموازاة مع ذلك إلى أن مؤسسة تسيير المياه بالجزائر ” الجزائرية للمياه” تعاني عجزا ماليا يصل إلى 10 ملايير دينار.

زينب بن عزوز