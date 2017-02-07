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وفاة رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل حمداني

يدفن اليوم بمقبرة العالية:
وفاة رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل حمداني

eldjazair 7 فبراير 2017 الوطني اضف تعليق 18 زيارة

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انتقل إلى رحمة الله ليلة الاثنين إلى الثلاثاء إسماعيل حمداني رئيس الحكومة الأسبق حسب ما علم من مصدر مقرب من الفقيد ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
ويعتبر الراحل الراحل من مواليد 11 مارس 1930 ببرج بوعريريج (87 عاما)، شغل منصب أمين عام رئاسة الجمهورية ثم تولى منصب رئيس الحكومة الجزائرية في الفترة من 15 ديسمبر 1998 إلى 23 ديسمبر 1999، في حكومة تصريف أعمال أشرفت على تنظيم انتخابات أفريل 1999 الرئاسية، التي فاز فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالعهدة الأولى، وسبقه في هذا المنصب أحمد أويحيى وخلفه أحمد بن بيتور.
وتقلد حمداني مناصب عديدة ورفيعة في الدولة، فكان مديرا بوزارة الخارجية ثم مستشار برئاسة الجمهورية بين 68 و1970 وفي مارس 1979 أمينا عاما للحكومة وفي جانفي 1989 سفيرا للجزائر بفرنسا ثم يفيرا في إسبانيا ولدى اليونيسكو، بعدها أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية وعضوا بمجلس الامة، وفي 15 ديسمبر 1998 عين رئيسا للحكومة.
وسيوارى الثرى جثمان الفقيد إسماعيل حمداني، رئيس الحكومة الأسبق اليوم بعد صلاة الظهر بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، حسب ما علم لدى أقاربه.
إسلام كعبش

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