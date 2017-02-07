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مهازل إصلاحات الجيل الثاني تتواصل

سورة العصر بـ5 آيات في كتاب اللغة العربية والتربية الإسلامية والمدنية :
مهازل إصلاحات الجيل الثاني تتواصل

eldjazair 7 فبراير 2017 الوطني اضف تعليق 28 زيارة

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لا تزال المهازل تتوالى من قطاع التربية الوطنية وإصلاحات الجيل الثاني التي طالت هذه المرة دفتر الأنشطة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية المدنية الذي تضمن في أحد تمارينه مغالطة في عدد آيات سورة العصر.
يتواصل مسلسل اكتشاف الأخطاء الواردة في الكتب المدرسية للجيل الثاني وشبه المدرسية في مختلف الأطوار الدراسية “ابتدائي، متوسط وثانوي”، حيث تفاجأ المدرسون مرة أخرى بوجود خطأ جديد تضمنه كتاب الأنشطة في اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية المدنية وبالخصوص في أحد التمارين التي يُطلب فيها من التلاميذ ملء فراغات لإكمال آيات سورة العصر، والتي تتكون في الواقع من 03 آيات بينما يقترح التمرين على التلاميذ 05 آيات، ليضاف هذا الخطأ إلى سلسلة الأخطاء التي تضمنتها كتب الجيل الثاني انطلاقا من فضيحة كتاب الجغرافيا للسنة أُولى متوسط الذي يعترف بالكيان الصهيوني على أنه دولة في حين يقصي دولة فلسطين نهائيا، وما تبعه من موجة غضب واستياء بين المواطنين، ليتبعه خطأ آخر في كتاب شبه مدرسي يتعلق بتصنيف الجزائريين على أساس العرق والذي يقسم المجموعة العرقية المشكلة لسكان الجزائر على أنهم 80 بالمائة “عرب”، والباقي خليط بين “شاوية”، “قبائل كبرى”، “التوارق”، “بني ميزاب”.
هذا ويجدر الإشارة إلى أن إصلاحات الجيل الثاني صاحبتها موجة من الجدل والانتقادات اللاذعة سواء من قبل الأولياء أو الشركاء الاجتماعيين لوزيرة التربية نورية بن غبريط، سيما وان التحضير لها تم في سرية تامة ولم يتم إشراكهم فيها.
وفاء مرشدي

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